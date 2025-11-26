El Dax 40 por encima del nivel de 23.500 puntos

El Dax 40 sube 4 décimas y supera los 23.500 puntos a pesar de las caídas de las acciones del sector automovilístico. En paralelo, la perspectiva de paz en Ucrania frena el impulso alcista del sector de defensa europeo. Las acciones de Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri y BAE Systems han registrado caídas en los últimos días.

Entre las cotizadas con mejor rendimiento se encuentran Zalando, Commerzbank, Siemens Energy y Deutsche Bank

Cotización del Dax 40

Tal y como se puede apreciar en la gráfica, el Dax 40 rebotó en la EMA de 200 días (línea roja) por tercera vez desde verano del 2024. En paralelo, el MACD sugiere una posible defensa del soporte (cruce dorado).

Fuente : Plataforma de XTB

Rheinmetall se asocia con Varjo

Rheinmetall continúa expandiéndose más allá de la fabricación tradicional de hardware al asociarse con la startup finlandesa Varjo, especializada en tecnologías de Realidad Mixta. Esta iniciativa refleja una tendencia de mayor alcance : los presupuestos de defensa europeos incluyen cada vez más no solo la compra de equipos, sino también inversiones en sistemas de entrenamiento avanzados. Para los inversores, esto indica la intención de Rheinmetall de fortalecer su posición en el creciente segmento de la simulación militar. La expansión hacia sistemas de entrenamiento de alto margen podría convertirse en un importante pilar estratégico de negocio, lo que hace que el mercado esté muy atento a esta colaboración.

Rheinmetall se asocia con Varjo para integrar gafas de realidad mixta en sus sistemas de entrenamiento de vehículos, lo que permitirá un entrenamiento militar más flexible y escalable. Las tecnologías de Realidad Mixta están reemplazando a los costosos simuladores, lo que permite la capacitación en cualquier lugar y a un menor coste. Esto se traduce en mayores márgenes y una implementación más rápida. Al mismo tiempo, Europa está aumentando el gasto en tanques, vehículos blindados y camiones militares.

Varjo estima que el mercado de la "realidad mixta militar" tocara los 600 millones de euros en 2030 mientras que el mercado global de entrenamiento y simulación de defensa podría alcanzar el rango de 15.000 - 20.000 millones de dólares esta década. Entre sus clientes se incluyen Lockheed Martin, Boeing y Aston Martin. Varjo recaudó recientemente 40 millones de dólares de inversores como Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund y Lifeline Ventures, lo que le proporciona capital para una mayor expansión.

Cotización de Rheinmetall

Las acciones de Rheinmetall han caído por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días por primera vez en tres años, lo que sugiere que los mercados ven la perspectiva de paz en Ucrania como cada vez más realista. A pesar de las sólidas previsiones y resultados, la valoración de la compañía podría verse presionada en un escenario de paz, ya que el impulso se desplaza de las acciones de defensa hacia otros sectores.

Fuente : Plataforma de XTB