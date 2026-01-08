NVIDIA se acerca a un momento potencialmente transformador en el mercado chino de IA. Pekín se prepara para aprobar la importación de chips H200 para aplicaciones comerciales seleccionadas a partir del primer trimestre de 2026. Si bien la decisión excluye unidades militares, infraestructuras críticas y empresas estatales, abre uno de los mercados más grandes del mundo al hardware estadounidense de IA. Esto representa un impulso significativo para los ingresos de NVIDIA y un potencial alza para sus acciones a corto y largo plazo.

El enorme potencial del mercado chino

China no solo alberga una amplia base de usuarios de IA, sino también algunas de las mayores empresas tecnológicas nacionales. Conglomerados como Alibaba y ByteDance ya han expresado su interés en adquirir más de 200.000 chips H200 cada uno para acelerar el desarrollo de sus propios modelos de IA y seguir el ritmo de sus competidores estadounidenses.

NVIDIA ha confirmado que la demanda china es extremadamente alta y que las solicitudes de licencia están próximas a ser aprobadas en Estados Unidos. Los chips H200 de la generación Hopper están autorizados para la exportación, a diferencia de las generaciones más recientes, como Blackwell y Rubin, lo que los convierte en un producto crucial para las empresas chinas.

Según el director ejecutivo, Jensen Huang, el mercado chino de IA podría generar 50.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a casi 1,85 millones de chips H200 a un precio unitario de 27.000 dólares. NVIDIA tiene actualmente pedidos de más de 2 millones de chips H200, que, a precios unitarios que oscilan entre 25.000 y 35.000 dólares, podrían traducirse en ingresos anuales de entre 50.000 y 70.000 millones de dólares.

Para protegerse de los riesgos regulatorios, además, NVIDIA exige el pago completo por adelantado de los pedidos de H200 chinos. La cancelación o los cambios de configuración son prácticamente imposibles, y solo se aceptan garantías o seguros en casos excepcionales.

Esta política mitiga el riesgo, sobre todo porque Pekín sigue apoyando el desarrollo de chips nacionales y ha restringido temporalmente algunas compras a favor de fabricantes locales como Huawei y Cambricon.

Contexto geopolítico

La apertura del mercado chino representa una gran oportunidad financiera para NVIDIA, pero no indica una disminución de las tensiones entre Estados Unidos y China. Pekín continúa invirtiendo en tecnología nacional y busca reducir su dependencia de los chips estadounidenses.

A pesar de los esfuerzos de los productores locales, los chips chinos siguen estando varios años por detrás de las soluciones estadounidenses. Las mayores empresas chinas aún necesitan adquirir los chips más avanzados de NVIDIA para mantenerse competitivas en la carrera de la IA.

Pronósticos de demanda e ingresos de NVIDIA

Las empresas chinas han realizado pedidos de cientos de miles de chips H200. Una vez aprobadas las importaciones, el mercado podría generar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en ingresos anuales. Sin embargo, los pagos iniciales completos y la tasa de exportación del 25 % de Estados Unidos afectarán los márgenes.

La fuerte demanda, combinada con una oferta limitada de chips, crea un escenario favorable tanto para los ingresos de NVIDIA como para la posible revalorización de sus acciones.

Impacto en los inversores

El impacto directo en los ingresos de NVIDIA implica que el mercado chino podría convertirse en una de las principales fuentes de ingresos de la compañía en los próximos trimestres. Los grandes pedidos y la limitada oferta de chips podrían influir positivamente en la valoración de la compañía tanto a corto como a largo plazo. Las inversiones de empresas chinas en centros de datos subrayan la importancia estratégica de los chips de IA a nivel mundial.

Fuente: Plataforma de XTB

La apertura del mercado chino para los chips H200 representa una importante oportunidad financiera para NVIDIA, con ingresos potenciales de decenas de miles de millones de dólares anuales. No obstante, la geopolítica sigue afectando a las empresas. China seguirá apoyando sus tecnologías nacionales y trabajará para reducir su dependencia de Estados Unidos. Aun así, las mayores empresas chinas aún dependen de los chips más recientes del extranjero para mantenerse competitivas en la carrera de la IA. En este escenario, surge una situación estratégica única: enormes beneficios para NVIDIA, un desarrollo acelerado de la IA en China y tensiones persistentes, sumada a la dependencia china de los fabricantes de chips estadounidenses.