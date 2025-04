El Dax 40 rebota con fuerza y frena la sangría

Las acciones europeas se desplomaron a principios de semana después de que China anunciara aranceles de represalia del 34% contra Estados Unidos, amenazando con intensificar la guerra arancelaria global. Sin embargo, las fuertes caídas han perdido casi todo su impulso bajista. Los mercados esperan el inicio de la sesión de Wall Street y una posible afluencia de nueva información política. El Dax 40 alemán ha mostrado fluctuaciones recientes influenciadas por factores políticos y económicos globales. Aunque las caídas han perdido fuerza, el índice sigue siendo sensible a la apertura de Wall Street y a cualquier nueva información política que pueda surgir. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, cae un 2,5% intradía hoy, aunque ya ha recuperado la mayor parte de sus pérdidas desde el inicio de la jornada, que llegaron a alcanzar el 7,3%. La clave para analizar el posible comportamiento futuro del índice podría ser el comportamiento futuro de la demanda y la oferta en la zona de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días y la barrera de los 20.000 puntos, que ahora se está volviendo a probar. Fuente: xStation Noticias de empresas: La caída de las acciones de Rheinmetall AG (RHM.DE) el lunes tentó al director del grupo armamentístico alemán a invertir más de 710.000 euros para aumentar su participación en la compañía. El director ejecutivo, Armin Papperger, compró dos paquetes de acciones, uno a un precio medio de 1.065 euros y el otro a unos 1.058 euros, según los documentos. Tras abrir con una baja del 27%, las acciones se recuperaron rápidamente, perdiendo actualmente "solo" un 4,5%. Fuente: xStation En cuanto a sectores, las compañías petroleras son las que presentan el peor desempeño actualmente, dada la fuerte caída de los precios del petróleo en el mercado. Fuente: xStation La creciente probabilidad de recortes rápidos de tipos en la eurozona también está teniendo un impacto negativo en las valoraciones de los bancos locales. El sector financiero es el segundo con peor rendimiento en la jornada bursátil de hoy. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

