Las acciones de Microsoft sorprenden tras los resultados

Microsoft muestra músculo financiero y reporta unos resultados mejores de lo esperado y baten al consenso. La compañía ha cerrado su año fiscal 2025 con un trimestre final sobresaliente, superando de forma contundente las expectativas del mercado en todos sus principales indicadores financieros. Resultados del último trimestre de 2025 de Microsoft Ingresos anuales: $281.7 mil millones (+15% respecto al mismo periodo del 2024)

$281.7 mil millones (+15% respecto al mismo periodo del 2024) Utilidad operativa: $128.5 mil millones (+17% respecto al mismo periodo del 2024)

$128.5 mil millones (+17% respecto al mismo periodo del 2024) Ingresos netos: $101.8 mil millones (+16% respecto al mismo periodo del 2024)

$101.8 mil millones (+16% respecto al mismo periodo del 2024) BPA anual: $13.64 (+16% respecto al mismo periodo del 2024) Análisis de los resultados del último trimestre de 2025 de Microsoft Microsoft reportó ingresos por 76.44 mil millones de dólares, un aumento interanual del 18% y casi 2.6 mil millones de dólares por encima del consenso. Este desempeño fue acompañado por un beneficio por acción de 3.65 dólares, superando el estimado de 3.37 dólares, lo que representa un crecimiento del 8.3%. El beneficio neto subió un 24%, hasta 27.2 mil millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El crecimiento fue generalizado entre los principales segmentos de negocio. El área de Intelligent Cloud, que incluye Azure y servicios relacionados, generó ingresos por 29.88 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 26%. Este resultado superó ampliamente las expectativas y reafirma el rol central del negocio cloud como pilar de la estrategia de Microsoft. Los ingresos de Microsoft Cloud totalizaron 46.7 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 27%, superando cómodamente los 45.96 mil millones de dólares esperados. El verdadero protagonista fue Azure, que creció un 39% en moneda constante, muy por encima del 34.2% anticipado por el mercado. Este desempeño refuerza el liderazgo de Azure en el espacio de nube, en un contexto donde la demanda por soluciones basadas en inteligencia artificial y servicios escalables continúa acelerándose a nivel global. Azure, con 75 mil millones de dólares en ingresos anuales, se consolida como uno de los activos más valiosos del ecosistema tecnológico actual. Por su parte, el segmento de Productividad y Procesos Empresariales, que abarca Office, Dynamics y LinkedIn, alcanzó los 33.1 mil millones de dólares, con un incremento del 16% respecto al año anterior, también por encima de las proyecciones, reflejando la demanda sostenida por herramientas colaborativas y soluciones empresariales. Finalmente, More Personal Computing, que comprende Windows, Surface, Xbox y publicidad, registró ingresos por 13.5 mil millones de dólares, con un crecimiento del 9%, superando las previsiones y demostrando resiliencia incluso en un segmento históricamente más cíclico. Resultados anuales de Microsoft En términos anuales, los ingresos alcanzaron los 281.7 mil millones de dólares, un aumento del 15% respecto al año anterior. La rentabilidad operativa se ubicó en 128.5 mil millones de dólares, con un crecimiento del 17%, mientras que los ingresos netos ascendieron a 101.8 mil millones de dólares, un 16% más. El beneficio por acción anual fue de 13.64 dólares, también con un incremento del 16%. Estos resultados reflejan un año fiscal muy sólido, con crecimiento sostenido en todos los niveles y una clara orientación hacia la eficiencia operativa. Además, la compañía devolvió 9.4 mil millones de dólares a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, reafirmando su compromiso con la creación de valor al accionista. Estos resultados posicionan a Microsoft como uno de los grandes ganadores del ciclo actual de transformación tecnológica. La adopción masiva de la nube y la inteligencia artificial continúa siendo el motor clave del crecimiento, con Azure como estrella. La compañía no solo supera expectativas, sino que lo hace de manera consistente, con márgenes sólidos y eficiencia operativa. En un entorno macroeconómico complejo y de incertidumbre, Microsoft ha logrado no solo defender su posición, sino expandirse con fuerza, marcando un ritmo que otros en la industria deberán esforzarse por seguir. Las acciones de Microsoft avanzan un 5% en la sesión de hoy y un 28,5% en el acumulado del año. Os invitamos a visitar nuestra Selección de Ideas, donde puedes leer más sobre las compañías de la Selección Ibérica. Puedes pinchar aquí para acceder a ella. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.