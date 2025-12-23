El Dax 40 repunta ligeramente y sustenta los 24.300 puntos

Los mercados bursátiles europeos se mantienen en una cautelosa consolidación cerca de máximos históricos antes de iniciar las vacaciones de Navidad. El Euro Stoxx 50 baja una décima mientras que el Dax 40 sube una décima.

Los rendimientos de la deuda pública en el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos están cayendo, lo que facilita las condiciones financieras a pesar de los persistentes riesgos geopolíticos y las crecientes expectativas por las importantes cifras que publica hoy Estados Unidos.

Los datos macroeconómicos europeos son dispares, lo que pone de relieve un crecimiento desigual en la región. En Alemania, el informe de hoy mostró una fuerte caída de los precios de importación (-1,9% interanual) mientras que la economía española continúa creciendo con solidez (2,8% interanual). Hoy también hemos conocido el aumento del desempleo en Finlandia.

Sector del automóvil en Europa

Las matriculaciones de automóviles en la UE mejoran durante 2025, pero las tensiones comerciales con China y la presión regulatoria en Europa afectan a otros sectores como los bienes de lujo, los bancos y las aerolíneas.

El mercado automovilístico europeo inició una recuperación gradual en 2025, con un aumento acumulado de las matriculaciones de turismos en la UE de alrededor del 1,4% interanual hasta noviembre, lo que marca el quinto mes consecutivo de crecimiento. A pesar de la mejora, el volumen total de ventas se mantiene muy por debajo de los niveles prepandemia, lo que pone de manifiesto la fragilidad de la demanda.

Un factor estructural sigue siendo la electrificación, ya que los vehículos totalmente eléctricos representan únicamente el 16,9% de las matriculaciones en la UE hasta la fecha, mientras que los híbridos son el sistema de propulsión más popular.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 se mantiene dentro de un canal de consolidación a largo plazo. El precio se asienta en el límite superior en torno a la zona de los 24.300 puntos.

¿Cómo invertir en el Dax 40?

