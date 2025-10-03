El Dax 40 retrocede por debajo de los 24.400 puntos

Conclusiones clave La mayoría de los datos del PMI de servicios de Europa Occidental resultaron más débiles de lo esperado, aunque aún por encima del umbral de crecimiento de 50 puntos, excepto en Francia.

En el índice alemán, los sectores inmobiliario y de TI lastran el rendimiento, mientras que las telecomunicaciones y la industria ofrecen soporte.

Actualizaciones de empresas: Nemetschek sube más del 2 % con una recomendación de compra; Raiffeisen sube más del 2 % tras la decisión de la UE sobre los activos rusos.

La sesión europea se desarrolla con tono positivo, con la atención del mercado sobre los índices PMI de las principales economías de la Eurozona. Estos datos marcan la pauta del día, mostrando la situación de la industria y los servicios, lo que influye en las expectativas sobre futuras decisiones de política monetaria. El Ibex 35 sube medio punto mientras que el Dax 40 presenta un peor rendimiento, con una caída del 0,2%. Fuente: Bloomberg Finance Lp

Los sectores inmobiliario y de tecnologías de la información son los que más caen hoy dentro del Dax 40. Los servicios de telecomunicaciones y el sector industrial son los que mejor rendimiento ofrecen

Cotización del Dax 40 Fuente : Plataforma de XTB Un escenario probable es una consolidación a lo largo de la línea de la tendencia bajista a corto plazo. Si el precio rompe las líneas de tendencia a corto y medio plazo, el siguiente soporte será el nivel de FIBO 23.6.

