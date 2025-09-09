El Dax 40 retrocede un 0,35%

El mercado de valores europeo no muestra mucha volatilidad hoy. Las fluctuaciones se limitan a ±0,30% en la mayoría de los mercados, excepto en el WIG 20 de Polonia, que baja un 0,70%. El Dax 40 cotiza a la baja, situándose en los 23.730 puntos. El euro se deprecia ligeramente (0,20-0,30%) tras la inestabilidad política en Francia.

El primer ministro francés, François Bayrou, un experimentado centrista y líder del MoDem, nombrado en diciembre de 2024, fue destituido el 8 de septiembre de 2025. El ex primer ministro perdió una moción de confianza en la Asamblea Nacional (364-194) por su propuesta de plan presupuestario de austeridad, lo que profundizó la parálisis política del país. El presidente Emmanuel Macron anunció que nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días, mientras que Bayrou asumirá un cargo interino hasta que se elija a un sucesor. A pesar de los desafíos fiscales, el Cac 40 sube un 0,4% intradía, y los bancos franceses registran el mejor desempeño del año hasta la fecha dentro del índice.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 defiende el soporte de los 23.700 puntos. A pesar de la modesta caída de hoy, de alrededor del 0,35%, técnicamente los alcistas mantienen el control. La clave para mantener la tendencia alcista será mantenerse por encima de este nivel de soporte.

Noticias corporativas europeas

ASML invertirá 1.300 millones de euros en Mistral AI para adquirir una participación del 11% y un puesto en su comité estratégico. Los socios implementarán modelos de IA en la cartera de productos, I+D y operaciones de ASML.

Novartis anunció su intención de adquirir Tourmaline Bio por aproximadamente 1.400 millones de dólares (48 dólares por acción), con cierre previsto para el cuarto trimestre.