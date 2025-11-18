Las acciones de Roche registran una subida del 6,2% tras anunciar resultados positivos en un ensayo clínico de un nuevo fármaco para el tratamiento del cáncer de mama. Este avance corresponde a un estudio realizado en pacientes con cáncer de mama en fase temprana, positivo para el receptor de estrógeno, donde el medicamento experimental demostró una mejora significativa en el pronóstico de las pacientes, alcanzando los objetivos de eficacia primaria establecidos por los investigadores.

Roche avanza con sus tratamientos

El medicamento protagonista del ensayo de Roche es un degradador selectivo del receptor de estrógeno administrado por vía oral, que fue evaluado frente al tratamiento estándar en combinación con otras terapias para pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico ER positivo y HER2 negativo. El ensayo de fase III logró demostrar una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de progresión, tanto a nivel general como en subgrupos definidos por características genéticas específicas (como la mutación ESR1).

El resultado del estudio refuerza la posición de Roche como uno de los principales actores en el desarrollo de terapias contra el cáncer, especialmente en patologías donde existen necesidades médicas no cubiertas. Además, marca un hito en el desarrollo de nuevos fármacos hormonales que pueden ofrecer alternativas más eficaces y seguras a los tratamientos convencionales actuales.

Cotización de las acciones de Roche

Esta noticia ha sido recibida de manera muy positiva por el mercado bursátil, impulsando las acciones de Roche por encima del 6% durante la sesión. El movimiento refleja la confianza de los inversores en el potencial comercial del nuevo tratamiento y en la capacidad de la farmacéutica suiza para seguir generando innovaciones destacadas en oncología.

En el acumulado del año, las acciones de Roche firman una subida del 18%.

Fuente: Plataforma de XTB

