El Nasdaq 100 empieza con fuertes caídas

El Nasdaq 100 empieza la sesión con una caída del 0,8% y bastante negatividad en el mercado completo. Una de las cosas que está influyendo en la negatividad es la menor probabilidad asignada a los recortes de tipos por parte de la FED, que se ubica ahora en el 50% para la reunión de diciembre. Esta cifra era del 67% hace apenas una semana, pero las presiones inflacionarias y el retraso en la publicación de datos de Estados Unidos están pesando en la mente de los inversores.

Acciones que suben en el Nasdaq 100

MicroStrategy es una de las compañías más alcistas de la sesión de hoy y sube un 1,7%. Esto ya indica la negatividad general debido a que estas subidas son reducidas para estar en el top de la tabla del Nasdaq 100. La compañía sufre las caídas del bitcoin, pero continúa incrementando su tesorería en la cripto de referencia y recientemente ha comprado otros 8.179 bitcoins por 836 millones de dólares.

Acciones que bajan del Nasdaq 100

El sector IA es el que más está sufriendo en la sesión de hoy y más impacto está teniendo en el Nasdaq 100. AMD o Micron se dejan más de un 3% y Nvidia empeora a medida que avanza la jornada. De hecho, el sector de la IA es uno de los motivos que preocupa al mercado por el tamaño de las inversiones realizadas y por los múltiplos a los que cotizan actualmente. El mercado no ha cambiado de opinión sobre el impacto que tendrá la IA en la economía global, pero sí que está empezando a dudar sobre si tiene sentido que los múltiplos actuales estén tan elevados vistas las perspectivas de beneficios del más corto plazo. De hecho, una encuesta del Bank of America a gestores de fondos de inversión ha mostrado que el 45% de ellos ven una burbuja en la IA como el riesgo de cola más importante. Esto no significa que el 45% de gestores opinen que haya una burbuja, sino que piensan que este es el mayor riesgo al que se enfrenta el mercado. Es más, el 53% de ellos dijeron que ya piensan que hay una burbuja en la IA.

Más allá de la opinión de los gestores, puede que haya compañías que coticen a múltiplos disparatados, pero esto no significa que todo el índice esté sobrevalorado. Estas caídas son vividas con miedo por muchos inversores, pero también se pueden ver como una oportunidad para comprar a precios más baratos compañías que seguirán generando valor.

