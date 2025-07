El Dax 40 se consolida antes del NFP

Las bolsas europeas suben ligeramente el jueves, aunque los inversores parecen cautelosos ante los datos del NFP de Estados Unidos, previstos para hoy. El calendario de publicaciones es ajustado hoy, ya que, además de las cifras del mercado laboral estadounidense ya mencionadas, también conoceremos los datos del ISM del sector servicios y las actas del BCE. En el mercado al contado, el Dax 40 alemán sube un 0,1 %, el CAC 40 francés baja un 0,2 % y el FTSE 100 británico sube un 0,35 %. Noticias de empresas Novo Nordisk (NOVOB.DK) está experimentando un nuevo deterioro en las ventas de su medicamento Ozempic en Estados Unidos, lo que presiona las previsiones de la farmacéutica, según informó Intron Health en un informe. El analista de la institución prevé actualmente un resultado un 9% inferior al consenso para 2025, un 24% inferior para 2026 y un 56% inferior para 2030. Si el consenso coincidiera con las previsiones de Intron, se produciría una disminución del 4% en el BPA este año y una revisión a la baja del 15% a partir de 2027, según informó Bloomberg. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Nordex (NDX1.DE) subieron un 4% hoy tras la firma de varios contratos en el Reino Unido, Bélgica y Francia. Además, todos los contratos incluyen contratos de servicio y mantenimiento de turbinas por varios periodos. Las acciones de la compañía están alcanzando nuevos máximos locales y acercándose a los máximos de junio. Fuente: xStation Oddo BHF eleva su pronóstico de mercado para el sector de semiconductores en general para 2025 y, por lo tanto, se muestra optimista sobre las acciones de STMicro (STM.FR), elevando su calificación a "superior" con un precio objetivo de 32 € (anteriormente 23 €). La acción ha subido casi un 1,2 % hoy. Las acciones de Watches of Switzerland (WOSG.UK) han caído hasta un 10%, su mayor caída en tres meses, después de que la compañía advirtiera que su margen de beneficio podría reducirse este año, eclipsando los sólidos resultados del ejercicio fiscal 2025. El margen de beneficio de Watches of Switzerland Group Plc se verá afectado este año debido a los aranceles de importación de EE. UU. Se espera que el beneficio antes de intereses e impuestos disminuya en 100 puntos básicos (si los nuevos aranceles de EE. UU. se mantienen en el 10%). PERSPECTIVAS PARA 2026 La compañía prevé unos ingresos a tipo de cambio constante de entre el +6% y el +10%.

La compañía prevé una inversión de capital de entre 65 y 70 millones de libras. RESULTADOS COMPLETOS EBITDA ajustado: 192 millones de libras, +7,3% interanual, estimado en 190,4 millones de libras.

Ingresos en el Reino Unido y Europa: 865,9 millones de libras, estimado en 861,9 millones de libras.

Ingresos en EE. UU.: 785,6 millones de libras, +14% interanual, estimado en 769,2 millones de libras.

EBIT ajustado: 150 millones de libras, +11% interanual, estimado en 148,9 millones de libras. Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40 sube 0,1% hoy, aunque se mantiene por encima de las zonas de soporte marcadas por la media móvil exponencial de 50 días (línea azul en el gráfico). Mientras el D40 se mantenga por encima de esta zona, la tendencia alcista general se mantiene estable (marcada por las medias móviles exponenciales). El indicador RSI de 14 días regresa a la zona de los 53 puntos (valores neutrales). Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión , una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

