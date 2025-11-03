El DAX 40 sube al principio de semana

Las bolsas europeas abrieron noviembre con un optimismo moderado. La recuperación gradual del sector manufacturero, sugerida por los datos finales del PMI de octubre, contribuyó a mejorar la confianza. Al momento de la publicación, el DAX 40 lideraba las subidas, con un alza del 1,10%, seguido por el WIG20 de Polonia (+0,50%) o el Ibex 35 de España (+0,45%).

Los datos de PMI ayudan a los índices europeos

Los datos del PMI europeo de octubre fueron moderados en general, situándose en torno al umbral de los 50 puntos, según el país. Sin embargo, al observar la tendencia de los últimos meses, el panorama se presenta más optimista. El sector manufacturero europeo muestra los primeros indicios de estabilización tras una prolongada recesión. El PMI manufacturero de la eurozona se situó en 50,0, en línea con las expectativas y la estimación preliminar, lo que supone el regreso a la zona de expansión por primera vez en muchos meses.

Alemania registró un PMI de 49,6, sin cambios respecto a los datos preliminares y ligeramente por debajo del umbral de expansión. La producción aumentó de nuevo, impulsada por el sector de bienes de inversión, si bien los nuevos pedidos y las exportaciones se mantuvieron débiles. Las empresas continuaron recortando empleos e inventarios ante la débil demanda y las presiones sobre los costes.

El DAX 40 sube un 1,10 % hasta los 24.300 puntos, manteniéndose en un estrecho rango de consolidación por encima del nivel de los 24.000 puntos.

Noticias de compañías

Ryanair sube un 1,80% tras anunciar un beneficio neto de 2.540 millones de euros en el primer semestre del ejercicio 2026 (+42% interanual), con un aumento del 20% en el beneficio del segundo trimestre gracias a una subida del 13% en el precio de los billetes y un crecimiento del 3% en el tráfico de pasajeros. La dirección elevó su previsión anual de pasajeros a 207 millones y destacó las entregas anticipadas del Boeing MAX. El director financiero advirtió de que una menor demanda en noviembre podría requerir reducciones de precios.

BP y Shell suben un 0,60% cada una, impulsadas por el alza de los precios del petróleo y la reunión de la OPEP+ del fin de semana. El sector energético se encuentra entre los de mejor rendimiento en el índice STOXX 600 hoy.

Las empresas del sector del automóvil alemanas (BMW, Mercedes, Volkswagen) repuntan entre un 2% y un 3% a pesar de un periodo de resultados débiles, lo que impulsa el rendimiento del DAX. Los inversores reaccionaron positivamente a los datos del PMI de la eurozona, ligeramente mejores, y a la esperanza de que las tensiones comerciales globales no se agraven aún más.

La empresa italiana de bebidas Campari cae más del 3% después de que la policía financiera italiana incautara 1.290 millones de euros en acciones de su accionista mayoritario, Lagfin, en medio de acusaciones de evasión fiscal relacionadas con actividades comerciales pasadas. Lagfin niega los cargos.