Las acciones de Sacyr se hunden un 1,3% en el día debido a la resolución internacional que descartó la millonaria demanda de la constructora española contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Esto marca un severo revés para Sacyr, tanto en lo económico como en lo reputacional. El tribunal arbitral no solo desestima sus reclamaciones por más de 2.300 millones de dólares —relacionadas con los sobrecostes de la ampliación del Canal—, sino que además le impone el pago de los gastos legales del proceso, una decisión que ahonda en sus pérdidas y erosiona aún más la credibilidad del consorcio español frente a futuros proyectos internacionales.

Sacyr pierde su demanda contra Panamá

Para Panamá, el fallo representa una victoria institucional y jurídica de alcance nacional, pero para Sacyr el desenlace tiene un impacto mucho más profundo: supone el cierre de un largo litigio que deja a la compañía sin compensación, con una factura millonaria en honorarios y severos daños colaterales a su reputación como contratista global. En los mercados internacionales, la imagen de Sacyr queda tocada, especialmente ante organismos de crédito y gobiernos con los que busca competir por nuevas concesiones y grandes infraestructuras.

Entre los inversores de Sacyr, el fallo reaviva cuestionamientos sobre la estrategia de litigación que siguió la empresa durante más de una década. La reclamación, en su momento presentada como una defensa del "equilibrio contractual", se ha traducido finalmente en un golpe financiero: la confirmación de que el consorcio español no logró demostrar irregularidades de fondo ni incumplimientos por parte de la ACP, lo que sitúa hoy a las acciones de Sacyr entre las más bajistas del Ibex 35.

La derrota legal también expone a Sacyr a una presión adicional en su balance, donde el reconocimiento de costes judiciales y el deterioro de su posición frente a socios y acreedores podrían agravar la carga financiera. El mensaje que deja el fallo es claro: la gestión de grandes contratos internacionales exige rigor técnico y previsión de riesgos, algo que en este caso la cotizada española no supo dimensionar adecuadamente.

Sacyr enfrenta ahora un escenario de conflicto empresarial en el que deberá reconstruir su credibilidad ante el mercado y sus accionistas. El caso del Canal de Panamá pasará a la historia como un hito jurídico que reivindica la soberanía de la ACP, pero también como una advertencia para las empresas que subestiman la magnitud técnica, legal y reputacional de los proyectos que emprenden más allá de sus fronteras.

En contraste, la ACP consolida su reputación como una institución técnica sólida y eficiente, a pesar de las duras críticas en los últimos años. Sin embargo, el fallo también deja una reflexión de fondo para Panamá: el reto no es solo conservar un organismo eficaz, sino replicar sus estándares de gestión en otras áreas del Estado donde los resultados públicos distan de ser tan transparentes o sostenibles.

Cotización de las acciones de Sacyr

A pesar de las bajadas de hoy, en el conjunto del año las acciones de Sacyr suben un 17%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Sacyr?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Sacyr (SCYR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.