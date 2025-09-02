La renta variable europea cotiza mayoritariamente en números rojos, sobre todo el Dax 40 y las principales acciones alemanas que lastran la confianza tras una serie de importantes rebajas de calificación (por ejemplo, Commerzbank y Siemens) por parte de instituciones financieras clave. El índice alemán es el mayor perdedor de la sesión europea, seguido del Ibex 35 español y el FTSE MIB italiano. Las acciones francesas se mantienen ligeramente estables, aunque el CAC 40 cedió las ganancias de la sesión de ayer.

Entre los sectores del Eurostoxx 600, el inmobiliario registra los mayores avances, seguido del sector tecnológico, lastrado por los principales actores de la región (SAP: -2%, ASML: -2,6%, Infineon: -2,7%). Los sectores financieros y de servicios públicos también bajan debido a las preocupaciones fiscales en el Reino Unido, mientras que los valores de energía y salud resisten al pesimismo generalizado. La inquietud también se ve en el mercado de bonos, donde muchos bonos nacionales han visto aumentar sus rendimientos.

Volatilidad en los sectores del Eurostoxx 600. Fuente: Bloomberg Finance LP

Cambios para las empresas que cotizan en el DAX. Fuente: Bloomberg Finance LP

Noticias de empresas:

Deutsche Bank, Siemens Energy y Argenx se incorporarán al Euro Stoxx 50 el 22 de septiembre, sustituyendo a Nokia, Pernod Ricard y Stellantis. Rheinmetall y BBVA también se incorporarán, mientras que Mercedes-Benz y BASF saldrán, como reflejo de la revisión periódica del índice Stoxx.

Las acciones de Fresenius Medical Care cayeron hasta un 5,9% (la mayor caída de todo el Eurostoxx 600) después de que UBS advirtiera que sus beneficios podrían verse presionados por la debilidad de los volúmenes de diálisis en EE. UU., la ralentización de la progresión de la enfermedad renal crónica y una mortalidad estructuralmente mayor. Se prevén rebajas de la calificación por consenso, con el precio objetivo reducido a 38 €.

SMA Solar recortó drásticamente sus previsiones para 2025, y ahora prevé una pérdida de EBITDA de entre 30 y 80 millones de euros, frente a las expectativas anteriores de beneficios de entre 70 y 80 millones de euros. Las ventas se reducen de 1.550 millones de euros a 1.450 millones de euros. La débil demanda de viviendas y empresas, las reducciones de valor de entre 170 y 220 millones de euros, el deterioro de activos y la reestructuración impulsan la rebaja de la calificación crediticia, con medidas de reducción de costes ampliadas para ahorrar más de 100 millones de euros anuales.

Snowflake y Siemens se asociaron para integrar los datos de planta con análisis de IA, con el objetivo de reducir el tiempo de inactividad, mejorar la calidad y optimizar las operaciones. Industrial Edge de Siemens captura datos de operaciones operativas (OT), mientras que AI Data Cloud de Snowflake los convierte en información práctica.