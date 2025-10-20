Resumen diario: un inicio de semana en verde 📈

Conclusiones clave .

Wall Street cerró la sesión del lunes con un tono muy positivo.

Los índices Nasdaq 100 , S&P 500 y Russell 2000 registraron alzas de 1,43 % , 1,14 % y 1,87 % , respectivamente.

, y registraron alzas de , y , respectivamente. La mejora en el sentimiento de mercado se atribuye principalmente al relativo deshielo en la comunicación entre EE. UU. y China. En conferencia de prensa, el presidente Donald Trump declaró: “Creo que China hará un acuerdo con nosotros”, lo que sugiere que ve una posibilidad real de lograr un entendimiento en el corto plazo. Trump también señaló que, tras las reuniones en Corea del Sur, espera concretar un “gran acuerdo” con China, que incluiría compromisos de Pekín para comprar soya estadounidense, a fin de evitar represalias contra los agricultores del país. Advirtió que, si China se niega a cooperar, “estarán en serios problemas”, y anunció la amenaza de imponer controles a la exportación de aeronaves y restricciones sobre tierras raras como mecanismos de presión. Además, agregó que ha sido invitado a visitar China a principios del próximo año y recalcó su buena relación personal con el presidente Xi Jinping. Por otra parte, desde la Casa Blanca surgieron señales de que el cierre del gobierno federal podría llegar a su fin esta misma semana, según declaraciones de Kevin Hassett. Mercado Forex El mercado de divisas estuvo dominado hoy por las monedas de Oceanía (dólar australiano y neozelandés), mientras que las divisas más débiles fueron la libra esterlina y el euro. Bolsas europeas al alza Los índices bursátiles europeos iniciaron la semana con ganancias generalizadas .

. El sentimiento positivo se mantuvo, impulsado por el optimismo en torno al presupuesto de Francia y por sólidos resultados de compañías defensivas .

y por . El primer ministro francés Sébastien Lecornu superó dos votos de confianza en la Asamblea Nacional.

en la Asamblea Nacional. Sin embargo, las ganancias del índice francés CAC 40 fueron borradas posteriormente por una fuerte caída en las acciones de BNP Paribas. BNP Paribas: -8 % Las acciones del banco francés BNP Paribas cayeron 8 % tras conocerse que la entidad perdió un juicio en EE. UU. que podría obligarla a pagar miles de millones de dólares en compensaciones .

cayeron tras conocerse que la entidad que podría obligarla a . Un jurado estadounidense concluyó que el banco facilitó al gobierno de Sudán cometer genocidio , al brindar servicios financieros en violación de las sanciones impuestas por EE. UU.

, al brindar servicios financieros en violación de las sanciones impuestas por EE. UU. BNP consideró el fallo como erróneo y anunció que apelará la decisión. Amazon Las acciones de Amazon se recuperaron tras un problema técnico global que afectó a Amazon Web Services (AWS) y causó interrupciones en numerosas plataformas en línea populares durante la mañana del lunes. Gas Natural +12 % Los futuros del gas natural en EE. UU. subieron un 12 % , con el contrato de noviembre alcanzando los $3,34/mmBtu , su nivel más alto en casi dos semanas y el mayor aumento diario desde fines de septiembre.

subieron un , con el contrato de noviembre alcanzando los , su nivel más alto en casi dos semanas y el mayor aumento diario desde fines de septiembre. La subida fue impulsada por previsiones de clima más frío , lo que provocó un fuerte incremento en la demanda de calefacción.

, lo que provocó un fuerte incremento en la demanda de calefacción. La previsión de Heating Degree Hours a dos semanas subió de 118 a 164. Oro: recuperación tras la caída del viernes Luego de la fuerte caída del viernes, cuando el oro perdió cerca de un 2 % desde sus máximos históricos de $4.378 por onza , el mercado mostró señales de estabilización durante la sesión del lunes .

desde sus máximos históricos de , el mercado mostró señales de . El precio spot volvió a situarse alrededor de $4.320, apoyado por las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y por la persistente demanda de activos refugio.

