Aena invierte pensando en el próximo lustro

Aena está viviendo una recta final de año "de altos vuelos" marcada por una sucesión de cifras y anuncios que son decisivos para el futuro de la compañía. En primer lugar, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a Aena a incrementar las tasas aeroportuarias en un 6,44% a partir de 2026, llegando a los 11,02 euros por pasajero. Este ajuste es el mayor de la última década y responde a las previsiones de récord de tráfico para los próximos años. El aumento es ligeramente inferior al solicitado (6,6%), pero supone mejores ingresos futuros y da la razón a la gestora aeroportuaria tras años con las tarifas congeladas.

Sólido crecimiento en las cifras de Aena

Todo ello tras un mes de octubre en el que la red de aeropuertos de Aena registró 35 millones de pasajeros (+4,5% interanual), con subidas en los principales aeropuertos del país liderados por el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En el acumulado enero-octubre, alcanzó los 329 millones de pasajeros (+4,1%) y creció en movimientos de aeronaves (+2,6%) y mercancías (+7,2%). Estos resultados reflejan una sólida recuperación de la demanda, reforzando la favorable tendencia del tráfico aéreo. Por el contrario, un riesgo con respecto al volumen de pasajeros es la dependencia de los turistas de Reino Unido, Alemania y Francia, que representan casi el 30% del total, por lo que su ralentización erosionaría los ratios de crecimiento que mantiene Aena. Además, las tres potencias europeas afrontan desafíos económicos a nivel interno, lo que genera cierta incertidumbre con respecto a su tráfico de pasajeros.

Las cifras de Aena son sólidas, con un buen desempeño del tráfico de pasajeros y de la actividad comercial. Los pasajeros aumentaron en un 3,9% en la red española mientras que para su red internacional el crecimiento fue del 5,7% (enero-septiembre). Destaca la línea de alquiler de vehículos con una subida del 29,3% mientras que los ingresos por restauración se incrementaron en un 6,8%. Por su parte, el flujo de caja operativa se incrementó en un 7,35% en los primeros nueve meses del 2025, lo que le ha permitido reducir el apalancamiento hasta las 1,37 veces deuda neta/EBITDA frente a las 1,57 veces con las que acabó el 2024.

Plan de inversión de Aena

Aena ha anunciado el mayor plan de inversiones en más de veinte años, por valor de 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031, destinado a adaptarse al crecimiento previsto del tráfico de pasajeros. Este ambicioso programa implica una considerable presión sobre la generación de caja y podría afectar a la capacidad de remunerar al accionista vía dividendos.

Cotización de las acciones de Aena

La cotización de Aena se sitúa por debajo de la media móvil exponencial de 50 periodos, mientras que el RSI para 14 sesiones muestra cierta neutralidad, finalizando en los 45,8 puntos. Las acciones de Aena suben un 13,7% durante 2025, pese a que desde sus máximos anuales la corrección alcanza el 10,8%.

La próxima resistencia que tiene Aena por delante se sitúa en el rango de 23,9-24,2 euros, y una vez superada, el siguiente gran nivel a atacar se encuentra en los 24,9 euros, muy cerca de sus máximos anuales. Por el lado de los soportes, el principal se sitúa en los 22 euros por título, desde el cual se produjo el último rebote, y que cuenta con el refuerzo de un doble techo a principios de año.

¿Cómo comprar acciones de Aena?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Aena (AENA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.