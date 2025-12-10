Las acciones de Indra se dejan más de un 2%

Las acciones de Indra están cayendo más de un 2% en la jornada de hoy y se ubican en la parte baja del Ibex 35. Aunque a priori no hay noticias negativas sobre el sector, las importantes alzas de este año y las conversaciones en busca de la paz de Ucrania-Rusia lideradas por Estados Unidos pueden estar pesando sobre la industria.

Las acciones de Indra y el sector defensa caen

Las acciones de Indra están cayendo casi un 2,5% en la jornada de hoy, junto con el resto del sector de defensa europeo. De hecho, las acciones de Rheinmetall están cayendo incluso con más fuerza y el castigo supera el 3%. Sin embargo, cabe recordar que estas empresas acumulan subidas de más del 100% en este 2025, lo que puede generar cierto vértigo a los inversores. Además, a esto hay que añadir las conversaciones que está dirigiendo Estados Unidos para buscar la paz entre Rusia y Ucrania, que podría poner freno a las inversiones que los países de la Unión Europea han planteado.

Recordemos que los países de la UE se han comprometido a realizar inversiones mil millonarias en defensa durante los próximos años. Sin embargo, si se alcanza una paz estas inversiones podrían reducirse por debajo de lo esperado actualmente, lo que también afectaría a las valoraciones del sector. Por ello, los inversores están siendo más conservadores con respecto al sector en el último mes.

Las acciones de Indra suben un 180% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Indra?

