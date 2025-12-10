Empieza una nueva era para los chips de Nvidia

- Nvidia ha incorporado un sistema de verificación de ubicación en sus chips Blackwell.
- Esta nueva funcionalidad permitirá a la compañía ver en qué país operan sus procesadores.
- La nueva solución puede despertar sentimientos mixtos en el mercado.
- Nvidia ha incorporado un sistema de verificación de ubicación en sus chips Blackwell.
- Esta nueva funcionalidad permitirá a la compañía ver en qué país operan sus procesadores.
- La nueva solución puede despertar sentimientos mixtos en el mercado.
Nvidia ha presentado una función innovadora en sus chips Blackwell: un sistema de verificación de ubicación que permite a la compañía determinar en qué país operan sus procesadores y ayuda a prevenir exportaciones ilegales a países con restricciones. Esta función está disponible como actualización de software opcional y utiliza telemetría de GPU y mecanismos de computación confidencial, lo que permite a los operadores de centros de datos monitorizar el estado de sus chips. Esta solución responde a las crecientes expectativas del gobierno estadounidense tras el descubrimiento de intentos de contrabando de chips H100 y H200 con un valor superior a 160 millones de dólares a China, violando las restricciones de exportación vigentes.
Nvidia avanza con sus chips Blackwell
Desde una perspectiva de mercado, la decisión de implementar la verificación de ubicación parece lógica y deseable. Aumenta la transparencia de la distribución de hardware de alta gama, refuerza la supervisión de las exportaciones y reduce el riesgo de movimiento incontrolado de procesadores avanzados. Los mercados podrían considerar esto un factor estabilizador para la cadena de suministro y una medida que limita los posibles riesgos regulatorios.
Al mismo tiempo, países como China llevan tiempo expresando sus objeciones a estos mecanismos. Las autoridades de Pekín argumentan que las funciones de monitorización podrían crear oportunidades para que las instituciones gubernamentales estadounidenses recopilen datos, y que los elementos que permiten el control externo de los dispositivos podrían, en su opinión, estar integrados en el código del software. Esta tensión entre los requisitos de seguridad y la sospecha geopolítica podría influir en las decisiones de compra y en el nivel de aceptación de la tecnología de Nvidia en el mercado chino.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense ha permitido a Nvidia vender chips H200 más antiguos a China, lo que podría reabrir el acceso a uno de los mayores mercados para la inteligencia artificial y las tecnologías de centros de datos. Para Nvidia, esto representa un catalizador visible que podría fortalecer los ingresos a corto y mediano plazo y reducir algunas de las presiones geopolíticas que han afectado la valoración de la compañía en los últimos años. Nvidia tiene la oportunidad de recuperar parte del mercado que anteriormente perdió debido a las restricciones a la exportación.
Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece. China podría no estar completamente satisfecha con el acceso exclusivo a chips más antiguos y podría limitar o bloquear por completo la compra de los productos más avanzados de Nvidia por parte de empresas locales. Además, la mera introducción de funciones de monitorización en los nuevos chips podría generar mayor presión política por parte de los reguladores chinos. A largo plazo, la respuesta del mercado chino a estas nuevas salvaguardas y al acceso restringido a los chips de nueva generación será un factor crítico que determinará el potencial de ventas de Nvidia en la región.
Sentimientos mixtos en el mercado
Como resultado, el mercado percibe el nuevo sistema de verificación como un paso hacia una mayor estabilidad y seguridad en la exportación de tecnología avanzada, mientras que algunos países receptores, en particular China, lo ven como una posible herramienta de supervisión externa. Esta creciente tensión entre las exigencias regulatorias y la sensibilidad geopolítica crea un entorno que podría influir en la futura dinámica de la demanda y en las decisiones sobre el uso de los chips de Nvidia en los segmentos más sensibles del mercado.
Rivian Automotive: ¿estrella emergente o burbuja en el mercado EV?
Las acciones de UBS en su nivel más alto desde 2008
El Ibex 35 rompe los 17.000 puntos
Las acciones de Broadcom caen un 5% después de resultados
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.