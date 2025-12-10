Empieza una nueva era para los chips de Nvidia

Nvidia ha presentado una función innovadora en sus chips Blackwell: un sistema de verificación de ubicación que permite a la compañía determinar en qué país operan sus procesadores y ayuda a prevenir exportaciones ilegales a países con restricciones. Esta función está disponible como actualización de software opcional y utiliza telemetría de GPU y mecanismos de computación confidencial, lo que permite a los operadores de centros de datos monitorizar el estado de sus chips. Esta solución responde a las crecientes expectativas del gobierno estadounidense tras el descubrimiento de intentos de contrabando de chips H100 y H200 con un valor superior a 160 millones de dólares a China, violando las restricciones de exportación vigentes.

Nvidia avanza con sus chips Blackwell

Desde una perspectiva de mercado, la decisión de implementar la verificación de ubicación parece lógica y deseable. Aumenta la transparencia de la distribución de hardware de alta gama, refuerza la supervisión de las exportaciones y reduce el riesgo de movimiento incontrolado de procesadores avanzados. Los mercados podrían considerar esto un factor estabilizador para la cadena de suministro y una medida que limita los posibles riesgos regulatorios.

Al mismo tiempo, países como China llevan tiempo expresando sus objeciones a estos mecanismos. Las autoridades de Pekín argumentan que las funciones de monitorización podrían crear oportunidades para que las instituciones gubernamentales estadounidenses recopilen datos, y que los elementos que permiten el control externo de los dispositivos podrían, en su opinión, estar integrados en el código del software. Esta tensión entre los requisitos de seguridad y la sospecha geopolítica podría influir en las decisiones de compra y en el nivel de aceptación de la tecnología de Nvidia en el mercado chino.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense ha permitido a Nvidia vender chips H200 más antiguos a China, lo que podría reabrir el acceso a uno de los mayores mercados para la inteligencia artificial y las tecnologías de centros de datos. Para Nvidia, esto representa un catalizador visible que podría fortalecer los ingresos a corto y mediano plazo y reducir algunas de las presiones geopolíticas que han afectado la valoración de la compañía en los últimos años. Nvidia tiene la oportunidad de recuperar parte del mercado que anteriormente perdió debido a las restricciones a la exportación.

Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece. China podría no estar completamente satisfecha con el acceso exclusivo a chips más antiguos y podría limitar o bloquear por completo la compra de los productos más avanzados de Nvidia por parte de empresas locales. Además, la mera introducción de funciones de monitorización en los nuevos chips podría generar mayor presión política por parte de los reguladores chinos. A largo plazo, la respuesta del mercado chino a estas nuevas salvaguardas y al acceso restringido a los chips de nueva generación será un factor crítico que determinará el potencial de ventas de Nvidia en la región.

Sentimientos mixtos en el mercado

Como resultado, el mercado percibe el nuevo sistema de verificación como un paso hacia una mayor estabilidad y seguridad en la exportación de tecnología avanzada, mientras que algunos países receptores, en particular China, lo ven como una posible herramienta de supervisión externa. Esta creciente tensión entre las exigencias regulatorias y la sensibilidad geopolítica crea un entorno que podría influir en la futura dinámica de la demanda y en las decisiones sobre el uso de los chips de Nvidia en los segmentos más sensibles del mercado.