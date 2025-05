La sesión bursátil de hoy muestra una actitud más cautelosa por parte de los inversores en los mercados europeos, lo que contrasta con el optimismo observado en la jornada anterior. En el caso del Dax 40, el índice ha experimentado movimientos mixtos, con una apertura suave registrando un avance del 0,40%. Sin embargo, la volatilidad y la incertidumbre económica han generado fluctuaciones a lo largo del día. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reina la calma en Europa Estos movimientos reflejan la prudencia de los inversores, quienes están atentos a factores como la política monetaria del BCE y los datos económicos de Alemania. La caída en los precios de producción en abril, con un descenso del 0,9% interanual, ha generado preocupaciones sobre la desaceleración económica La sesión bursátil predominantemente negativa de hoy sugiere que los inversores están actuando con cautela en los mercados europeos, lo que marca un cambio respecto al optimismo del día anterior. Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Movimientos en el Dax 40 Las acciones de BASF cayeron después de que Jefferies rebajara la recomendación del gigante químico alemán de comprar a mantener, alegando el lastre de las ganancias derivado de los diferenciales actuales de la industria química. El analista Chris Counihan señaló que, sin una mejora clara de la demanda, las tasas globales de utilización de productos químicos probablemente se mantendrán bajas y cerca de los niveles más bajos del ciclo. Esto llevó a Jefferies a reducir las estimaciones un 11 % por debajo del límite inferior de la guía y a reducir el precio objetivo de 52 € a 47 €. Las acciones de Deutsche Bank subieron ligeramente tras el anuncio del banco de sus planes de emitir bonos de varios tramos, incluyendo bonos preferentes sénior no garantizados y no subordinados con plazos de 3 y 5 años, así como bonos preferentes sénior con plazos de 4NC3, 6NC5 y 11NC10 años. Deutsche Bank actuará como intermediario colocador junto con Daiwa, Mizuho y SMBC, lo que refuerza la sólida posición de capital del banco tras sus recientes anuncios de recompra de acciones. Las acciones de Allianz cayeron después de que el analista de Goldman Sachs, Andrew Baker, rebajara la calificación del gigante de seguros a neutral desde comprar, estableciendo un precio objetivo de 374 euros, lo que todavía implica un aumento del 6,4% respecto al último precio; la rebaja sigue al reciente informe de ganancias trimestrales de Allianz del 15 de mayo, que mostró que tanto las ganancias como las ventas estaban por debajo de las estimaciones de los analistas, a pesar de los planes de recompra de acciones anunciados previamente por la compañía y las proyecciones positivas de ganancias a largo plazo. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

