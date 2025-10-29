El Dax 40 sube ligeramente impulsado por las automotrices

Las acciones del Dax 40 suben ligeramente hoy, impulsadas por BASF, Mercedes, BMW y los bancos alemanes. Los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal a las 19:00 GMT y la rueda de prensa del presidente Powell, prevista para las 19:30 GMT. El Dax 40 se consolida en un rango de cotización estrecho, intentando mantenerse por encima de la EMA50, un soporte clave (24.300 puntos).

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Mercedes-Benz presenta resultados

El beneficio neto del tercer trimestre de Mercedes-Benz se desplomó un 30,8%, hasta los 1.190 millones de euros, frente a los 1.710 millones del año anterior. A pesar del descenso, los resultados superaron las previsiones de los analistas, que apuntaban a 1.090 millones de euros, lo que impulsó las acciones un 6% en Fráncfort.

Mercedes tranquilizó a los inversores respecto al suministro de chips, asegurando que las necesidades a corto plazo están cubiertas, si bien continúan los esfuerzos de abastecimiento global.

La escasez de chips se produce tras la incautación de Nexperia por parte de las autoridades neerlandesas, lo que provocó la prohibición china a la exportación de sus componentes.

El consejero delegado, Ola Källenius, afirmó que la interrupción es una «escasez inducida políticamente» en el contexto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El fabricante de automóviles se enfrenta a elevados aranceles estadounidenses: un 15% para las exportaciones a la UE y un 25% para las piezas de automóviles importadas fuera de Norteamérica.

Las ventas en China cayeron un 27%, contribuyendo a un descenso general del 12% en el volumen de ventas global.

Mercedes se ha asociado con la empresa china de conducción autónoma Momenta para mantener su competitividad en el mercado local.

Källenius advirtió que «la hipercompetencia en China no desaparecerá pronto».

El sector automovilístico en general, incluyendo a Nissan y Volkswagen, también advierte de posibles interrupciones en la producción debido a la crisis de los chips de Nexperia.