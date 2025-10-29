El Dax 40 sube ligeramente impulsado por las automotrices

- El Dax 40 sube ligeramente impulsado por las acciones de bancos y automotrices alemanas.
- Las ganancias netas de Mercedes se desplomaron más del 30%, pero sus acciones subieron casi un 5% hoy.
- El Dax 40 sube ligeramente impulsado por las acciones de bancos y automotrices alemanas.
- Las ganancias netas de Mercedes se desplomaron más del 30%, pero sus acciones subieron casi un 5% hoy.
Las acciones del Dax 40 suben ligeramente hoy, impulsadas por BASF, Mercedes, BMW y los bancos alemanes. Los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal a las 19:00 GMT y la rueda de prensa del presidente Powell, prevista para las 19:30 GMT. El Dax 40 se consolida en un rango de cotización estrecho, intentando mantenerse por encima de la EMA50, un soporte clave (24.300 puntos).
Mercedes-Benz presenta resultados
El beneficio neto del tercer trimestre de Mercedes-Benz se desplomó un 30,8%, hasta los 1.190 millones de euros, frente a los 1.710 millones del año anterior. A pesar del descenso, los resultados superaron las previsiones de los analistas, que apuntaban a 1.090 millones de euros, lo que impulsó las acciones un 6% en Fráncfort.
Mercedes tranquilizó a los inversores respecto al suministro de chips, asegurando que las necesidades a corto plazo están cubiertas, si bien continúan los esfuerzos de abastecimiento global.
La escasez de chips se produce tras la incautación de Nexperia por parte de las autoridades neerlandesas, lo que provocó la prohibición china a la exportación de sus componentes.
El consejero delegado, Ola Källenius, afirmó que la interrupción es una «escasez inducida políticamente» en el contexto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
El fabricante de automóviles se enfrenta a elevados aranceles estadounidenses: un 15% para las exportaciones a la UE y un 25% para las piezas de automóviles importadas fuera de Norteamérica.
Las ventas en China cayeron un 27%, contribuyendo a un descenso general del 12% en el volumen de ventas global.
Mercedes se ha asociado con la empresa china de conducción autónoma Momenta para mantener su competitividad en el mercado local.
Källenius advirtió que «la hipercompetencia en China no desaparecerá pronto».
El sector automovilístico en general, incluyendo a Nissan y Volkswagen, también advierte de posibles interrupciones en la producción debido a la crisis de los chips de Nexperia.
Fuente: xStation5
El Ibex 35 termina la sesión sin fuerzas
AbbVie cerca de su mínimo en un mes tras la publicación de sus resultados 📉
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
El optimismo en el S&P 500 se modera
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.