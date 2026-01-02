Berkshire Hathaway se aleja de Apple y apuesta por Alphabet

Nueva era para Berkshire Hathaway. Tras despedirse de Warren Buffett a finales del pasado mes de diciembre, el conglomerado arranca el nuevo año con una ligera caída de más del 1,13% y con una enorme misión: lograr mantenerse tras la salida del famoso Oráculo de Omaha. El conglomerado que ahora dirige Greg Abel, antiguo vicepresidente de la firma, deberá desplegar seguir superando al S&P 500 y al MSCI World en un entorno de mercados más eficientes y, para ello, deberá redefinir el peso de su cartera de renta variable, en la que en los últimos meses se han materializado dos claros protagonistas: Apple y Alphabet.

En los últimos meses, Berkshire Hathaway ha ido reduciendo su participación en Apple, al tiempo que reforzaba su apuesta por Alphabet, la empresa matriz de Google. El conglomerado está ajustando el tamaño, precio de entrada y asimetría en sus inversiones del sector tecnológico, apostando, en esencia, por una menor concentración y una mayor flexibilidad para mantenerse a flote en un entorno en el que los ganadores pueden cambiar con rapidez.

Berkshire Hathaway se aleja de Apple

Durante años, las acciones de Apple fueron el gran pilar bursátil de Berkshire. Sin embargo, los datos de los informes 13F muestran un recorte agresivo en un periodo relativamente corto, hasta estabilizarse en torno a los 300 millones de acciones durante varios trimestres.

Período (fin de trimestre) Acciones de Apple reportadas (millones) Cambio vs. trimestre previo 4T 2023 905,56 — 1T 2024 789,37 -12,8% 2T 2024 400,00 -49,3% 3T 2024 300,00 -25,0% 4T 2024 300,00 0,0% 1T 2025 300,00 0,0% 2T 2025 280,00 -6,7% 3T 2025 238,00 -15,0%

Fuente: 13f.info | YahooFinance | XTB Research

Estos totales están calculados sumando las líneas por “manager” que aparecen en las tablas informativas 13F de la SEC para cada período.

Más allá de esa estabilización intermedia, informes posteriores reflejan que la posición de Berkshire dentro de Apple ha seguido bajando hasta ubicarse en torno a 238,2 millones de acciones en una fecha más reciente, lo que refuerza la idea de que la reducción no fue táctica de una sola vez, sino parte de un proceso.

Detrás de este cambio de posición, conviven dos explicaciones plausibles que casan con el estilo histórico de Berkshire. Primero, la toma de beneficios después de años de fuerte revalorización y concentración. Segundo, una preferencia por sostener mayor liquidez cuando las oportunidades no compensan el riesgo, especialmente en tramos de mercado exigentes.

Apuesta por Alphabet

El otro lado de la noticia es la aparición de Alphabet como nueva posición reportada por Berkshire. Este movimiento es relevante porque Alphabet no solo está expuesta al crecimiento publicitario y al ecosistema de Google, sino que además compite de lleno en el terreno de modelos y productos de inteligencia artificial.

De acuerdo con los informes del mercado, Berkshire Hathaway ha incorporado una participación que ronda los 18,6 millones de acciones de Alphabet, un tamaño suficiente como para que el mercado lo lea como una decisión deliberada y no como una posición marginal.

Esto no necesariamente significa una “rotación de Apple hacia Alphabet” como si fuese un intercambio directo. Puede ser, más bien, una combinación de ajustes: reducir concentración, administrar caja y diversificar exposición tecnológica hacia un actor con palancas distintas dentro del mismo megatema.

¿Qué suponen los movimientos de la cartera de Berkshire Hathaway?

En Apple, el hecho de que Berkshire Hathaway haya pasado de más de 900 millones de acciones a un rango mucho menor deja una señal: incluso los inversores más pacientes ajustan cuando el peso de una posición se vuelve demasiado dominante o cuando el entorno cambia. Eso no invalida a la empresa, pero sí cambia el “termómetro” sobre cuánto margen perciben algunos gestores para seguir aumentando la exposición al mismo precio.

En Alphabet, la noticia instala un contrapunto interesante: la conversación sobre la inteligencia artificial no está escrita solo por los fabricantes de chips o software. También hay lugar para las plataformas con distribución, datos, publicidad y nube, donde la monetización puede tomar caminos distintos. Esa amplitud resulta clave para entender por qué el mercado a veces “redescubre” nombres que ya estaban en el radar, pero con una nueva lectura.

