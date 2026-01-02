TSMC lanza tecnología de 2 nm, acciones suben 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha iniciado oficialmente la producción en masa de chips de 2 nanómetros, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en alcanzar fabricación a gran escala con transistores Gate-All-Around (GAA). Este hito supone un avance clave para la industria de semiconductores, con un cambio estructural comparable al salto que representaron los nodos de 7 nm y 5 nm.

Los chips de 2 nm ofrecen mayor rendimiento con el mismo consumo energético, o bien una reducción significativa del consumo manteniendo la velocidad actual, mientras que la densidad de transistores aumenta en más de 15%. La producción se concentra en las fábricas Fab 22 en Kaohsiung y Fab 20 en Hsinchu, con una capacidad total que podría alcanzar 100.000 obleas mensuales hacia fines de 2026.

Los principales clientes de TSMC ya aseguraron capacidad estratégica. Apple comprometió más de la mitad de la capacidad inicial para sus chips A20 y M6, reflejando la fuerte dependencia del gigante tecnológico de la fundición taiwanesa. Nvidia y AMD también reservaron una porción relevante de obleas destinadas a aceleradores de inteligencia artificial y procesadores para servidores.

El precio por oblea ronda los USD 30.000, lo que implica una prima de 10%–20% frente a las obleas de 3 nm y evidencia altos márgenes para la compañía.

Aunque la competencia intenta ponerse al día, TSMC mantiene una ventaja clara. Samsung inició producción en masa de chips de 2 nm en noviembre de 2025, pero sus menores rendimientos limitan la captación de nuevos clientes. En paralelo, TSMC ya trabaja en un proceso de 1,6 nm con un nuevo sistema de entrega de energía, que apunta a mejorar aún más el rendimiento y reducir el consumo, reforzando su liderazgo en la próxima generación de chips.

Desde la perspectiva de mercado, el lanzamiento del nodo de 2 nanómetros tiene implicancias clave. TSMC consolida su posición como proveedor estratégico para empresas de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, donde la demanda supera la capacidad disponible. Más de la mitad de la producción ya está asignada, mientras que los competidores enfrentan limitaciones para expandirse, permitiendo a TSMC sostener márgenes elevados.

Analistas estiman que los ingresos de TSMC podrían crecer entre 20% y 25% en 2026, subrayando la importancia estratégica del nuevo nodo para el mercado global de semiconductores.

Fuente: xStation5