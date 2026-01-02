TSMC lanza tecnología de 2 nm, acciones suben 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha iniciado oficialmente la producción en masa de chips de 2 nanómetros, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en alcanzar fabricación a gran escala con transistores Gate-All-Around (GAA). Este hito supone un avance clave para la industria de semiconductores, con un cambio estructural comparable al salto que representaron los nodos de 7 nm y 5 nm.
Los chips de 2 nm ofrecen mayor rendimiento con el mismo consumo energético, o bien una reducción significativa del consumo manteniendo la velocidad actual, mientras que la densidad de transistores aumenta en más de 15%. La producción se concentra en las fábricas Fab 22 en Kaohsiung y Fab 20 en Hsinchu, con una capacidad total que podría alcanzar 100.000 obleas mensuales hacia fines de 2026.
Los principales clientes de TSMC ya aseguraron capacidad estratégica. Apple comprometió más de la mitad de la capacidad inicial para sus chips A20 y M6, reflejando la fuerte dependencia del gigante tecnológico de la fundición taiwanesa. Nvidia y AMD también reservaron una porción relevante de obleas destinadas a aceleradores de inteligencia artificial y procesadores para servidores.
El precio por oblea ronda los USD 30.000, lo que implica una prima de 10%–20% frente a las obleas de 3 nm y evidencia altos márgenes para la compañía.
Aunque la competencia intenta ponerse al día, TSMC mantiene una ventaja clara. Samsung inició producción en masa de chips de 2 nm en noviembre de 2025, pero sus menores rendimientos limitan la captación de nuevos clientes. En paralelo, TSMC ya trabaja en un proceso de 1,6 nm con un nuevo sistema de entrega de energía, que apunta a mejorar aún más el rendimiento y reducir el consumo, reforzando su liderazgo en la próxima generación de chips.
Desde la perspectiva de mercado, el lanzamiento del nodo de 2 nanómetros tiene implicancias clave. TSMC consolida su posición como proveedor estratégico para empresas de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, donde la demanda supera la capacidad disponible. Más de la mitad de la producción ya está asignada, mientras que los competidores enfrentan limitaciones para expandirse, permitiendo a TSMC sostener márgenes elevados.
Analistas estiman que los ingresos de TSMC podrían crecer entre 20% y 25% en 2026, subrayando la importancia estratégica del nuevo nodo para el mercado global de semiconductores.
Fuente: xStation5
Resumen diario: fuertes alzas en los índices de EE. UU. quedan completamente borradas
Berkshire Hathaway se aleja de Apple y apuesta por Alphabet
¿Qué podemos esperar de Tesla en 2026?
El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.