El Dax 40 tiene un fuerte repunte

Los mercados europeos cotizan al alza a principios de semana. El Dax 40 sube casi un 3% en una jornada alcista. El tema principal del día son las negociaciones entre Ucrania y los Estados Unidos y los países europeos para concluir acuerdos de ayuda para el país que lucha contra el conflicto armado. La atención de los inversores hoy se centra principalmente en las acciones del sector de defensa. Tras la visita de Zelenski a los EE. UU., los mercados están llegando a la conclusión de que la responsabilidad de estabilizar Ucrania se centrará en Europa y el Viejo Continente tendrá que aumentar drásticamente el gasto en defensa, en cada uno de los escenarios analizados. El primer ministro británico, Keir Starmer, y otros líderes europeos aprovecharon la cumbre de seguridad en Londres para demostrar un amplio apoyo a Ucrania. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los países europeos han aumentado significativamente su gasto en defensa en 2024. Fuente: Bloomberg Financial LP Airbus mejora sus entregas de aviones Airbus SE (AIR.DE) ha informado de una mejora en las entregas de aviones en febrero en comparación con un resultado débil en enero, lo que indica un progreso en el manejo de los desafíos de los proveedores que han obstaculizado la producción en Europa. La compañía probablemente entregó entre 35 y 39 aviones de pasajeros el mes pasado, según estimaciones de la consultora de aviación Cirium Ascend. Recordemos que la cifra de enero de 25 aviones fue incluso menor que la de su rival Boeing Co., lo que no ha sucedido recientemente. Las acciones de Airbus alcanzan nuevos máximos históricos. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 sube más de un 3% intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la EMA de 50 días (línea azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación cerca de los 21.230 puntos. Técnicamente, el Dax 40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

