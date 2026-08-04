Apertura de EE. UU.: S&P 500 en máximos históricos, el estrecho de Ormuz se acerca a su reapertura y Palantir sube un 23%

El S&P 500 recuperó con éxito las caídas de julio y alcanzó un nuevo máximo histórico (ATH). El Nasdaq 100 también continúa rebotando y se acerca a su máximo histórico, del que lo separa un 4,6%. El alza está impulsada por dos factores clave:

la caída de los precios del petróleo tras las informaciones de que hoy o mañana podría alcanzarse un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre la apertura del estrecho de Ormuz;

el alza de las acciones de Palantir, que presentó resultados extraordinarios correspondientes al segundo trimestre.

Ambos índices también reciben el respaldo de una mejora generalizada del sentimiento en los mercados globales. Prácticamente todos los principales índices europeos cotizan hoy en terreno positivo, desde el DAX alemán (+0,7%) y el Euro Stoxx 50 paneuropeo (+0,8%) hasta el WIG20 polaco (+0,7%).

Figura 1: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

En la parte superior de la lista se encuentra la mencionada Palantir, que sube más de un 20% respecto a los niveles de apertura del lunes. Los resultados publicados por la empresa fueron muy superiores a lo esperado y mostraron un aumento de los ingresos hasta US$1.940 millones, lo que representa un avance interanual del 94%, y un BPA de US$0,41, una mejora del 256% frente al segundo trimestre de 2025.

Figura 2: Panel de Palantir

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

Aunque los inversionistas observaron el aumento de la remuneración basada en acciones y los beneficios procedentes de las inversiones en SpaceX, que, al igual que en el caso de Alphabet, distorsionaron ligeramente la imagen del retorno generado por el negocio principal de la empresa, el ritmo de crecimiento de la compañía sigue siendo extremadamente impresionante. Para el tercer trimestre, la empresa espera que los ingresos alcancen los US$2.160 millones.

Figura 3: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

Las empresas del sector de semiconductores, que actualmente representan cerca de una cuarta parte de todo el índice Nasdaq 100, también están recuperando las caídas de agosto. Marvell sube un 12%, ARM y Astera Labs avanzan un 10%, mientras que Intel y Sandisk aumentan un 7%. El respaldo procede de los recientes informes trimestrales de los hiperescaladores, que mostraron un gasto de capital sostenido. En el caso de la mencionada Alphabet, se espera que el CAPEX alcance los US$200.000 millones en 2026. La reducción de los temores a un endurecimiento dinámico de la política monetaria de la Reserva Federal también resulta favorable. Sin embargo, todas las empresas mencionadas continúan cotizando muy por debajo de sus máximos de mediados de julio.

Figura 4: Mapa de calor del Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

También es imposible no mencionar la caída de los precios del petróleo crudo y del gas. Actualmente, un barril de Brent cuesta menos de US$80, lo que supone más de un 20% menos que hace menos de dos semanas. En el GNL observamos una caída algo menor: el MWh del gas TTF cuesta actualmente menos de US$56, un 11% por debajo del máximo local del 24 de julio.

La caída de los precios de las materias primas energéticas se debe principalmente a las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien anunció en CNBC que hoy o mañana podría alcanzarse un acuerdo sobre la apertura del estrecho de Ormuz:

"Existe la posibilidad de que podamos alcanzar un acuerdo sobre la apertura del estrecho y dar pasos hacia una mayor normalización de la situación en este conflicto tan pronto como hoy o mañana".

"No se trata únicamente de energía. También se trata de fertilizantes, productos refinados y diversos gases industriales".

"A medida que estos precios caigan, podríamos observar un aumento significativo de la demanda como consecuencia del alivio en los precios".

Palantir no es la única empresa que publicó resultados. También recibimos el informe del segundo trimestre de Pfizer. La estructura de los ingresos está cambiando y la participación de los productos no relacionados con el COVID está aumentando, lo que sin duda debería complacer a los inversionistas. La empresa espera que la adquisición de Metsera le permita consolidar una posición en el segmento GLP-1, relacionado con los medicamentos contra la obesidad.

Todavía están pendientes las publicaciones de SpaceX y AMD. Ambas tendrán lugar después del cierre del mercado estadounidense. La primera será la primera prueba seria para la empresa, que debutó en la bolsa estadounidense en junio.