El oro sube un 2% y supera su máximo de un mes 🔼 La debilidad del dólar y del petróleo impulsa los metales preciosos

Los precios del oro han experimentado un fuerte repunte, alcanzando su nivel más alto desde principios de julio, impulsados ​​por la depreciación del dólar estadounidense y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los inversores se centran cada vez más en las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal, al tiempo que siguen de cerca los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio, que continúan influyendo en las expectativas de inflación y en el sentimiento general de riesgo del mercado. En este momento, el oro se ve impulsado principalmente por los cambios en los tipos de interés reales y las expectativas sobre la política de la Fed, mientras que las noticias geopolíticas desempeñan un papel secundario. Tras la última reunión de la Fed, los mercados redujeron algunas de sus expectativas de nuevas subidas de tipos este año, mientras que los indicios de una desescalada diplomática gradual entre Estados Unidos e Irán han proporcionado un mayor apoyo a corto plazo al oro.

Un dólar más débil y menores rendimientos de los bonos vuelven a respaldar al oro.

El principal catalizador del reciente repunte ha sido la combinación de un dólar estadounidense más débil y menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. Históricamente, este entorno ha sido muy favorable para el oro, ya que la caída de los rendimientos reduce el coste de oportunidad de mantener un activo sin intereses, mientras que un dólar más débil hace que el oro sea más atractivo para los inversores que utilizan otras divisas.

Asimismo, el creciente optimismo sobre la mejora de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán contribuyó al alza. Las expectativas de que las tensiones geopolíticas se alivien han disminuido la preocupación por las nuevas presiones inflacionarias derivadas de los mercados energéticos. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro han bajado, creando un escenario más favorable para el alza de los precios del oro.

Desde una perspectiva macroeconómica, los inversores ya no se centran únicamente en los acontecimientos geopolíticos en sí, sino en cómo influyen en la inflación, las expectativas de política monetaria y la valoración de la deuda pública estadounidense. Estos tres factores han sido los principales impulsores de los precios del oro durante meses y continúan marcando la dirección del mercado.

Los datos del mercado laboral estadounidense y la Reserva Federal siguen siendo los catalizadores clave.

La próxima prueba importante para el oro vendrá de los datos del mercado laboral estadounidense, en particular del informe de empleo de ADP y, aún más importante, de las nóminas no agrícolas (NFP) del viernes. Cualquier indicio de que el mercado laboral se está desacelerando podría reducir aún más las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal, lo que suele respaldar al oro mediante una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Al mismo tiempo, muchos economistas siguen creyendo que la Reserva Federal podría necesitar mantener una política monetaria restrictiva para que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. En tal escenario, las tasas de interés reales podrían volver a subir, limitando el potencial alcista del oro y posiblemente provocando una corrección por debajo de los niveles psicológicos clave que actualmente observan los inversores.

Otros metales preciosos también muestran una renovada fortaleza. La plata continúa su fuerte impulso alcista, mientras que el platino y el paladio han alcanzado sus niveles más altos desde junio, lo que sugiere que la mejora del sentimiento se extiende mucho más allá del oro. Los inversores parecen estar reconstruyendo su exposición a activos tangibles como parte de la diversificación de sus carteras en medio de la persistente incertidumbre monetaria y geopolítica.

Gráfico del oro con velas de un día

El oro se acerca a una prueba de su media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja) cerca de los 4.230 dólares por onza. Un movimiento sostenido por encima de este nivel indicaría una mejora en el impulso a corto plazo y marcaría la primera ruptura por encima de la EMA50 desde marzo. Durante la primavera, esta media móvil actuó repetidamente como techo para los intentos de recuperación anteriores, convirtiéndose en un importante nivel de resistencia técnica. A la baja, la zona de 4.000 a 4.050 dólares por onza sigue siendo la zona de soporte clave, donde los compradores han vuelto a entrar en el mercado de forma constante en los últimos meses.

Fuente: xStation5