El dólar avanza levemente tras llamada Trump-Xi 💸

Conclusiones clave El tono constructivo entre Trump y Xi reduce el riesgo geopolítico y respalda al dólar.

El presidente Donald Trump afirmó que mantuvo una llamada “larga y exhaustiva” con Xi Jinping, en la que abordaron comercio, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Irán y Taiwán. Trump destacó su reunión de abril en Pekín y reafirmó el compromiso de China de comprar soja estadounidense en el marco de un acuerdo de octubre, subrayando la importancia de mantener relaciones bilaterales sólidas. La conversación entre los líderes se produce en medio de una tregua frágil tras la guerra comercial del año pasado, que sacudió a los mercados y a las cadenas de suministro. Trump expresó optimismo respecto de resultados positivos durante los próximos tres años de su presidencia. La llamada se dio después de una conversación por video entre Xi y el presidente ruso Vladimir Putin, lo que subraya una coordinación geopolítica más amplia. El tono positivo del diálogo impulsó al dólar estadounidense, a medida que disminuían las tensiones geopolíticas. Un apoyo adicional al billete verde provino del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien reafirmó su compromiso con una política de “dólar fuerte”. Esta postura actúa como contrapeso de mercado frente a comentarios previos de Donald Trump en los que expresó preferencia por una moneda más débil para impulsar la manufactura doméstica.

