La bolsa hoy: El Nikkei 225 retrocede tras las caídas del Nasdaq 100

Los índices chinos recuperan terreno mientras el Nikkei 225 baja un 0,63%. El motivo lo encontramos en el sector tecnológico estadounidense, que ayer registró fuertes caídas, lo que provocó una bajada del 1,43% en el Nasdaq 100 y del 0,84% en el S&P 500. Entre las grandes tecnológicas, Nvidia y Microsoft sufrieron las mayores pérdidas (más del 3%). En contraste, se observan subidas en las acciones de bancos, empresas de defensa y productores de petróleo y gas.

Las empresas de software cayeron gracias a la nueva capa de aplicación Cloude de Antrhropic. Los inversores temen que aparezcan más soluciones similares en un futuro próximo y que alteren los modelos de negocio de muchas empresas del sector del software, lo que podría limitar su potencial de crecimiento o la pérdida de clientes. Las acciones de Intuit, Salesforce y ServiceNow, entre otras, cayeron drásticamente, en la mayoría de los casos agravando una ola de ventas que ya se venía produciendo desde hacía varios meses.

La debilidad del sector tecnológico también afectó al sector del hardware. Las acciones del proveedor de GPU Broadcom, entre otros, cayeron más de un 6%, y proveedores de memoria como Micron, que registraron una caída de más del 4%, también tuvieron un rendimiento deficiente. El precio de las acciones de Walmart repuntó un 2,5% y ha alcanzado una capitalización bursátil de 1 billón de dólares por primera vez en su historia. PepsiCo también ha subido más de un 3% tras sus resultados. Las ventas de chips de IA de Nvidia a China han sido suspendidas por los controles de seguridad estadounidenses.

Advanced Micro Devices anunció sus resultados financieros del cuarto trimestre tras el cierre de la bolsa estadounidense. Si bien el fabricante de chips superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios, sus perspectivas de futuro resultaron menos optimistas de lo previsto, lo que provocó una fuerte caída en las operaciones extendidas.

El cierre parcial de cuatro días del gobierno estadounidense llegó a su fin después de que la Cámara de Representantes aprobara ayer el proyecto de ley de financiación y el presidente Trump lo promulgara.

Pese a ello, cabe destacar que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció el lunes que no publicaría su informe de empleo de enero ni los datos de JOLTS esta semana debido al cierre parcial de la administración federal.

Seminario en directo

Informes económicos

En enero, el sector servicios de China se aceleró, con el PMI subiendo a 52,3 puntos, lo que indica el crecimiento más rápido de la actividad en tres meses gracias a una mayor demanda interna y exportadora. En Japón, el PMI de servicios ascendió a 53,7 puntos, su nivel más alto en 11 meses, impulsado por el crecimiento de los nuevos pedidos y el empleo. En Australia, el índice mostró el mayor crecimiento en casi cuatro años, respaldado por un crecimiento dinámico de los nuevos pedidos y la mejora de las exportaciones, a pesar de un ligero debilitamiento de la confianza empresarial.

Resultados corporativos

UBS Group anunció unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado y un programa de recompra de acciones de 3.000 millones de libras hasta 2026, con posibilidad de aumentar dicha cantidad.

Novartis: Los ingresos del cuarto trimestre ascendieron a 13.340 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas de 13.680 millones de dólares. El beneficio por acción ajustado (BPA básico) alcanzó los 2,03 dólares, superando ligeramente la previsión de 2,01 dólares.

Crédit Agricole: El banco registró ingresos de 6.970 millones de euros, superando las expectativas de 6.780 millones de euros, pero el beneficio neto de 1.030 millones de euros fue inferior a los 1.100 millones de euros previstos.

En el mercado Forex, la libra esterlina y el euro presentan el mejor rendimiento actualmente. Por otro lado, observamos una mayor presión a la baja sobre el yen japonés y el dólar neozelandés.

Otros mercados

El tipo de cambio NZD/USD cae ligeramente tras la publicación del informe de empleo de Nueva Zelanda para el cuarto trimestre de 2025, que mostró un aumento de la tasa de desempleo al 5,4%, el nivel más alto en diez años. A pesar del aumento en la cifra principal, los detalles del informe se evaluaron de forma más constructiva, lo que limitó la presión a la baja sobre el dólar neozelandés.

La reacción de los precios del petróleo a los informes sobre el derribo de un dron iraní Shaded-139 por un caza F35 de la Armada estadounidense ha sido limitada, con los barriles de Brent y West Texas retrocediendo un 0,4% en estos momentos. Estados Unidos ha comentado que el calendario actual de negociaciones con Irán se mantiene sin cambios y que la decisión de derribar el dron fue la correcta.

El gas natural corrige un 2,9% intradía y prolonga las recientes caídas. Las nuevas previsiones meteorológicas indican un calentamiento prolongado en Estados Unidos. La situación también se ha mantenido sin cambios para los metales preciosos. Tanto el oro como la plata siguen subiendo, alcanzando el 2,65% y 5,25% respectivamente.