💲El dólar sube antes de la decisión de la Fed

Actualizaci贸n de los tipos a las 20:00 馃攷馃搩 La Fed anuncia hoy su decisi贸n sobre los tipos de inter茅s en EE. UU. Se espera que la Fed los mantenga sin cambios, pero el mercado analizar谩 cuidadosamente cualquier indicio de un posible cambio hacia recortes. 驴Qu茅 podemos esperar de la decisi贸n de la Fed? La Fed mantendr谩 los tipos sin cambios (4,25-4,50%).

El comunicado de pol铆tica monetaria deber铆a mantenerse pr谩cticamente sin cambios (s贸lida actividad econ贸mica, mercado laboral estable, bajo desempleo, inflaci贸n ligeramente elevada). La Fed podr铆a reconocer que la incertidumbre relacionada con los aranceles ya no es tan alta.

Por primera vez en mucho tiempo, la decisi贸n no ser谩 un谩nime. Christopher Waller ya ha anunciado que votar谩 a favor de un recorte de 25 puntos b谩sicos; Michelle Bowman tambi茅n se ha mostrado abierta a un recorte en julio (siempre que las presiones inflacionarias sean limitadas).

Powell probablemente iniciar谩 el debate sobre un recorte en septiembre, enfatizando que depender谩 de los datos (es decir, de una presi贸n inflacionaria limitada o de un deterioro del mercado laboral estadounidense). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen en un rango estrecho, lo que indica que el mercado espera que los tipos se mantengan sin cambios. Los rendimientos a diez a帽os se mantienen pr谩cticamente en el mismo nivel que a principios de a帽o, despu茅s de que el mercado modificara su postura moderada y descontara una pausa de la Fed. Fuente: XTB Research 驴Cu谩les son los posibles escenarios? El escenario base, por supuesto, es que los tipos se mantengan entre el 4,25 y el 4,50 %. El mercado estima actualmente este resultado en un 97,9 %. Sin embargo, cabe destacar el n煤mero de votos a favor de un recorte de 25 puntos b谩sicos. Escenario hawkish La Reserva Federal mantiene los tipos de inter茅s entre el 4,25% y el 4,50% y todos sus miembros votan por unanimidad. Este escenario es muy improbable a la luz de los comentarios p煤blicos de Waller y Bowman. Escenario medio Waller y Bowman votan a favor de un recorte de 25 puntos b谩sicos.

Powell ofrece una declaraci贸n equilibrada, se帽alando el debilitamiento del mercado laboral, pero tambi茅n la incertidumbre relacionada con los aranceles.

El mercado prev茅 recortes en septiembre y diciembre de este a帽o. Los tipos se mantienen sin cambios, pero la Fed env铆a una clara se帽al de recortes en la segunda mitad de 2025. Este escenario es consistente con las previsiones y se confirma al publicarse las actas. Escenario dovish El mercado comienza a descontar tres recortes este a帽o (en septiembre, octubre y diciembre), de 25 puntos b谩sicos cada uno. Los tipos de inter茅s se mantienen sin cambios, pero la Fed env铆a se帽ales claramente moderadas al mercado. En tal escenario, el mercado probablemente responder铆a con un d贸lar m谩s d茅bil, precios de las acciones m谩s altos y rendimientos de los bonos m谩s bajos. Este escenario es posible, pero menos probable que el neutral. Escenario ultra dovish La Fed cede y recorta los tipos por temor a una desaceleraci贸n del mercado laboral. La Fed decide un recorte, lo que implicar铆a una mayor铆a de votos a favor. Este escenario es improbable; el mercado lo estima en un 2,1%. En tal situaci贸n, el d贸lar y los rendimientos se desplomar铆an, mientras que el oro y el d贸lar se recuperar铆an. El diagrama de puntos tras la decisi贸n del Fed de junio mostr贸 que dos miembros del comit茅 (Bowman y Waller) prev茅n tasas en el rango del 3,50% al 3,75% para fin de a帽o, cinco miembros (incluido Powell) prev茅n entre el 3,75% y el 4,00%, solo Collins asume un recorte de 25 puntos b谩sicos y cuatro miembros no prev茅n recortes. Si los miembros no cambian sustancialmente su perspectiva sobre la econom铆a, el escenario m谩s probable sigue siendo dos recortes de 25 puntos b谩sicos. Tras la publicaci贸n, ser谩 煤til consultar un gr谩fico de puntos actualizado. Cotizaci贸n del euro-d贸lar El par euro-d贸lar se encuentra actualmente en el l铆mite inferior de la consolidaci贸n, y el RSI ha estado en territorio de sobreventa (por debajo de 30) desde principios de semana. Se espera una mayor volatilidad durante la publicaci贸n de la decisi贸n y la rueda de prensa. Es posible que el euro-d贸lar ponga a prueba los rangos de consolidaci贸n mencionados. Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.