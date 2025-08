La guerra comercial vuelve a castigar al Ibex 35

Jornada aciaga en los principales índices mundiales, entre ellos el Ibex 35 que sufren las consecuencias de la guerra comercial de Donald Trump, principalmente en aquellos países más dependientes del comercio internacional y que han recibido los mayores aranceles. Mayores caídas en el Ibex 35 Con las caídas de hoy, el Ibex 35 vuelve a los 14.100 puntos, lastrado por los sectores más cíclicos de la economía. Entre ellos destacan los bancos, que sufren las implicaciones que la guerra arancelaria pueda tener en la economía y que podría obligar a los bancos centrales a recortar los tipos de interés en los próximos meses de manera urgente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A nivel particular IAG acaba el día entre los peores valores de la tabla a pesar de presentar unos resultados por encima de lo esperado gracias al incremento de los precios de los billetes, la reducción de costes, la mejora de la deuda y un mayor reconocimiento de la remuneración al accionista. Sin embargo, el consumo discrecional en general sufre ante lo que podría derivarse de una menor actividad económica y mayor ahorro, algo que limita también a las acciones de Inditex que se convierten en el peor valor del índice en el año. Mayores subidas en el Ibex 35 En el lado de las subidas del Ibex 35 encontramos a las empresas con un fuerte carácter defensivo, y menor dependencia del comercio como son las utilities, que se benefician también de las caídas en los intereses de la deuda. Además, Cellnex lidera las subidas de la sesión después de presentar resultados. Las pérdidas registradas han sido significativamente menores a lo que esperaba el mercado, y se ha premiado su positiva capacidad para sostener el crecimiento y mejorar sus ratios financieros, así como su resiliencia operativa tras la reorganización del perímetro y la optimización de costes. La compañía ha recibido una mejora de rating crediticio, reflejando la mejora de sus fundamentales y perspectivas. EEUU pierde sus máximos históricos En Wall Street, los índices cotizan con fuertes caídas. Hoy se han publicado nuevos datos macroeconómicos, que muestran que el crecimiento del empleo se ha enfriado drásticamente en los últimos tres meses, lo que demuestra que el mercado laboral se está debilitando en medio de una incertidumbre económica generalizada. Las nóminas aumentaron en 73.000 puestos en julio, tras una revisión a la baja de casi 260.000 puestos en los dos meses anteriores. No solo se está desacelerando notablemente el crecimiento del empleo y aumentando el desempleo, sino que a los estadounidenses desempleados les resulta más difícil encontrar trabajo y las subidas salariales se han estancado en gran medida. No descartamos que Jerome Powell alimente la esperanza de recortes de tipos en las próximas semanas, especialmente en Jackson Hole, en lo que sería una repetición de lo ocurrido el año pasado. El mercado descuenta que en septiembre la FED aplicará el primer recorte de tipos e incluso podría haber un movimiento a la baja de 50 puntos básicos para recuperar el tiempo perdido. Probablemente hizo bien en esperar, pero el crecimiento del empleo y la economía se están desacelerando a un ritmo vertiginoso. A nivel corporativo parece que los aranceles de Donald Trump, han podido ayudar a Apple a marcar un trimestre espectacular, ya que la compañía reveló un sorprendente aumento en las ventas de iPhone en el trimestre abril-junio. Un 14% más en comparación con el mismo período del año anterior, superando ampliamente las estimaciones, y en China las ventas han sorprendido por su fortaleza, gracias al éxito de las medidas de estímulo del gobierno. Bonos y el euro como activos refugio En otros mercados, la rentabilidad de los bonos disminuye, en lo que puede ser una buena oportunidad de inversión en verano. En un momento de dudas económicas, y el aumento de la expectativa de recortes de tipos para impulsar la economía, el precio de los bonos podría subir durante las próximas semanas. En divisas, el euro se dirige hacia su peor semana en casi tres años frente al dólar, a medida que la preocupación por el impacto económico del acuerdo comercial de Europa con Estados Unidos se descuenta en el mercado, aunque en las próximas semanas podría darse de nuevo la vuelta ante la situación económica de EEUU y la posibilidad de recortes de tipos de la FED, que ahora se descuenta en un 95% en la próxima reunión de septiembre.

