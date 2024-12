El Dow Jones cae un 0,8% y el VIX vuelve a repuntar

La primera sesión de la semana, trae otro impulso a la baja en las acciones estadounidenses después del mayor día de "Triple hora bruja" registrado en EE. UU. el 20 de diciembre de 2024. El S&P 500 lucha por subir por encima de la zona de resistencia en 6.000 puntos, y el Dow Jones está retrocediendo más del 0,8% hoy, lo que genera más estrés en los inversores antes de la víspera de Navidad. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Dow Jones sufre Más allá del sector tecnológico, el Dow Jones e incluso el S&P 500 están teniendo una sesión complicada después de un dato de confianza del consumidor que ha sido peor de lo esperado. Además, el precio mediano de la vivenda a ha caído y las ventas de nuevas viviendas también se han resentido con respecto a las estimaciones. Confianza del consumidor: 104,7 frente al 113,2 esperado y al 111,7 anterior

Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.: 0,664 millones (pronóstico: 0,669 millones, anterior: 0,610 millones)

Precio de venta de viviendas promedio en EE. UU. en noviembre: 402 600 USD, un 6,3 % menos que en noviembre de 2023 (429 600 USD)

Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (intermensuales): 5,9 % frente al 9,7 % esperado y al -17,3 % anterior El reciente impulso alcista continúa con las acciones de la estadounidense Eli Lilly, cuyos medicamentos contra la obesidad se venden a un precio superior al de su rival, el fabricante de medicamentos danés Novo Nordisk; las acciones de la empresa cotizan hoy un 4% arriba tras una caída del 20% el viernes pasado. Fuera del sector tecnológico, vemos que hoy predominan las caídas. Palantir se deja casi un 4% hoy. Podemos ver que la valoración de casi todas las empresas estadounidenses está cayendo hoy. Fuente: Plataforma de XTB El Dow Jones se está anotando caídas en el día de hoy Gráfico de 15 minutos del Dow Jones Fuente: Plataforma de XTB Otras noticias corporativas Las acciones de Applied Therapeutics (APLT.US) caen un 4% después de que los analistas de William Blair retiraran una calificación positiva de la acción debido a la mayor incertidumbre sobre la eficacia del fármaco Govorestat y al efectivo limitado. Qualcomm (QCOM.US) está subiendo después de que la compañía haya ganado una demanda contra una reclamación de Arm Holdings Plc. ARM acusaba a Qualcomm de infringir una licencia de tecnología de chips. Las acciones de Arm (ARM.US) se dejan casi un 5% hoy Rigetti Computing y otras acciones relacionadas con la computación cuántica, incluida IONQ (IONQ.US), están subiendo gracias al optimismo sobre la utilidad a largo plazo de los chips Willow de Alphabet Las acciones de Xerox (XRX.US) suben casi un 10% después de acordar comprar el fabricante de impresoras láser Lexmark International Inc. a un consorcio de inversores asiáticos; el acuerdo está valorado en unos 1.500 millones de dólares. Lexmark fue vendida a inversores chinos por IBM en 2016 por 3.600 millones de dólares. La capitalización actual de Xerox es de unos 1.000 millones de dólares. La empresa todavía se enfrenta a la competencia de Canon y HP. El negocio basado principalmente en impresoras sigue generando pérdidas para Xerox. La empresa sigue activa en 170 mercados y atiende a más de 200.000 clientes. El acuerdo se financiará parcialmente con el efectivo de la empresa. La empresa ha reducido su dividendo anual en un 50% a 0,5 dólares por acción para financiar la adquisición y reducir la deuda. Algunos inversores esperan que Lexmark pueda aportar a la empresa un mayor crecimiento en los mercados asiáticos. Fuente: Plataforma de XTB

