El Ejército de EE. UU. anuncia un contrato récord con Palantir

Ayer, tras el cierre del mercado, el Ejército de los Estados Unidos anunció la consolidación de 75 acuerdos de software independientes en un único contrato para toda la fuerza con Palantir. El nuevo marco permite al Ejército y a cualquier otra entidad del Departamento de Defensa que se sume a él, realizar pedidos de productos Palantir por un valor de hasta 10 000 millones de dólares estadounidenses para integración de datos, análisis e inteligencia artificial durante los próximos diez años. Estados Unidos firma un nuevo acuerdo con Palantir El Ejército no está obligado a utilizar la cantidad total, pero la estructura optimizada reduce drásticamente la burocracia y las tarifas, lo que permite un despliegue más rápido de nuevas tecnologías para los soldados. Este es el contrato más grande en la historia de Palantir y uno de los acuerdos de software más importantes en la historia del Pentágono. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Palantir también publicará sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025 el lunes 4 de agosto de 2025, tras el cierre del mercado. El consenso del mercado prevé unos ingresos de entre 939 y 940 millones de dólares y un beneficio ajustado por acción (BPA) de aproximadamente 0,14 dólares, lo que implica un crecimiento interanual de los ingresos de aproximadamente el 40 % y un crecimiento de las ganancias superior al 50 %. Los analistas estarán muy atentos para comprobar si el lanzamiento comercial de la Plataforma de Inteligencia Artificial (PAI) y la nueva estructura contractual del Ejército contribuyen a mantener los márgenes operativos por encima del 40 %. Fuente: xStation 5

