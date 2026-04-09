El eslabón invisible de la IA: el cloud que sostiene el crecimiento del sector

Dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial han surgido múltiples compañías que permiten el desarrollo de productos basados en IA. Desde empresas que construyen bases de datos, pasando por fundiciones que fabrican chips, diseñadores de semiconductores, desarrolladores de modelos y hasta compañías energéticas que alimentan los centros de datos.

En este ecosistema, muchas firmas se han visto beneficiadas con fuertes revalorizaciones en bolsa. Sin embargo, existe un pilar fundamental que suele pasar desapercibido y que, sin él, el crecimiento exponencial de la IA sería imposible: los proveedores de nube especializada, empresas que venden la infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar los modelos más avanzados del mundo.

En este segmento, una compañía ha destacado de forma excepcional. De hecho, acaba de cerrar un acuerdo multimillonario con Meta que garantiza miles de millones de ingresos durante los próximos años.

Hablamos de CoreWeave.

El proveedor de nube que impulsa a los gigantes de la IA

CoreWeave es una compañía estadounidense que opera como proveedor de infraestructura en la nube especializada en inteligencia artificial. En términos simples, ofrece a sus clientes potencia de cálculo basada en GPU para entrenar y ejecutar modelos de IA sin necesidad de construir centros de datos propios.

Entre sus usuarios se encuentran empresas como OpenAI, que dependen de su capacidad de cómputo para escalar sus modelos.

Meta firma un contrato de 21.000 millones con CoreWeave

CoreWeave y Meta han cerrado uno de los mayores acuerdos jamás firmados en el sector de computación para IA, valorado en 21.000 millones de dólares. Este pacto refuerza la alianza estratégica entre ambas compañías y consolida a CoreWeave como uno de los actores clave en la nueva generación de infraestructura de IA.

El acuerdo establece que CoreWeave suministrará capacidad de computación a Meta hasta 2032, utilizando múltiples centros de datos equipados con sistemas de Nvidia, diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA avanzada.

Este contrato amplía el acuerdo previo de 14.200 millones, que cubría servicios hasta diciembre de 2031.

Con este movimiento, CoreWeave se posiciona como uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial. La empresa forma parte del grupo de “neoclouds”, compañías especializadas en alquilar acceso a chips de IA de última generación, un segmento que está creciendo a gran velocidad.

Meta acelera su inversión en infraestructura de IA

Para Meta, el acuerdo forma parte de una estrategia mucho más amplia. La compañía se ha convertido en uno de los mayores inversores del mundo en infraestructura de IA.

Mark Zuckerberg planea destinar cientos de miles de millones a energía, computación y talento para desarrollar y operar modelos de IA cada vez más complejos.

Un crecimiento acelerado con riesgos crecientes

El rápido ascenso de CoreWeave también implica riesgos. La compañía ha incrementado de forma notable su endeudamiento para sostener su expansión, sumándose al boom de deuda que atraviesa el sector tecnológico ante la explosión de demanda de IA.

Aun así, CoreWeave continúa diversificando sus fuentes de financiación para mantener el ritmo de crecimiento que exige su alianza con Meta y el mercado global de inteligencia artificial.

Cómo invertir en CoreWeave desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a CoreWeave, una de las compañías más destacadas dentro del nuevo ecosistema de infraestructura para inteligencia artificial y uno de los actores que más está creciendo en el segmento de computación avanzada.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.