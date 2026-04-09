- Musa Spark, el nuevo modelo de Meta
- ¿Cómo afectará esto a Meta?
- Descubre nuestra sección de Ideas de inversión en Bolsa
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Meta ha presentado su primer modelo de inteligencia artificial tras la reorganización de su laboratorio de IA y de las grandes inversiones en talento e infraestructura. El nuevo modelo, Muse Spark, ha sido diseñado específicamente para integrarse en los productos de Meta y potenciar su asistente virtual, Meta AI. Pero la pregunta es: ¿cómo de bueno es el modelo y cómo impactará en la empresa? Recuerda que Meta forma parte de nuestra Selección de Ideas de XTB (puedes acceder desde el apartado Formación en nuestra web)
Musa Spark, el nuevo modelo de Meta
Musa Spark es uno de los modelos más esperados de la compañía y se integrará en los productos de Meta ofreciendo respuestas más rápidas, visuales y personalizadas utilizando contenido de Instagram, Facebook y Threads. Además, el modelo ha destacado en las pruebas relacionadas con salud, entrenado con más de 1,000 médicos para ofrecer información sobre nutrición y ejercicio, y también incorpora un modo de compras para comparar precios.
Muse Spark ha superado en ciertos tests a modelos de Google, OpenAI y Anthropic en razonamiento y capacidades multimodales, aunque todavía tiene limitaciones en sistemas de largo alcance y programación. La intención de Mark Zuckerberg es que la “superinteligencia personal” de Meta no solo responda preguntas, sino que actúe como agente realizando tareas para el usuario. De hecho, esta es la nueva evolución de la IA: que sea un agente para la persona que lo usa.
¿Cómo afectará esto a Meta?
Nosotros pensamos que la clave del modelo es que destaca en su capacidad para comprender imágenes. ¿Por qué esto es clave? Porque no podemos olvidarnos que gran parte del negocio de Meta se basa en imagen y videos. Y no hablamos tan solo de sus apps, sino también del negocio de gafas inteligentes, en las que una cámara está integrada y tiene la capacidad de recoger muchísima información. Por ello, la aplicación de esta IA en sus productos puede ir más allá de esa super inteligencia personal que funcione como agente, sino también en las recomendaciones y el contenido que aparecerá en sus apps.
Además, creemos que Meta tiene una gran ventaja frente a otros operadores para entrenar a sus modelos, ya que tienen texto, imagen y vídeos, además de las propias reacciones a esas publicaciones, lo que le da un mayor contexto y unas reacciones reales. A esto habrá que añadir el incremento de datos que puede ir almacenando Meta en otros productos como las gafas, donde tienen una interacción real del mundo y donde pueden captarse detalles que de otra manera sería imposible.
En definitiva, aunque el modelo todavía se queda por detrás de otros competidores en algunas métricas, pensamos que supone un gran paso para Meta tanto en la mejora de los sistemas de recomendación en sus apps, como para la super inteligencia personal.
¿Cómo invertir en Meta?
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