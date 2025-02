🚨 El Ethereum sube un 3%

La SEC mejora el sentimiento en el mercado crypto 馃搱 Coinbase (COIN.US) anunci贸 que la Comisi贸n de Bolsa y Valores (SEC) acord贸 retirar la demanda en la que acusaba a la mayor plataforma de comercio de criptomonedas de Estados Unidos de operar ilegalmente. Esta decisi贸n marca otro retroceso con respecto a la postura anterior de las autoridades estadounidenses sobre el mercado de criptomonedas. La semana pasada la SEC present贸 una moci贸n para detener un caso similar contra Binance, citando el desarrollo pendiente de marcos regulatorios para activos digitales bajo la administraci贸n del presidente Donald Trump. Esta noticia es beneficiosa no solo para las empresas que cotizan en bolsa vinculadas al mercado de criptomonedas, sino tambi茅n para las propias criptomonedas. Una se帽al clara del gobierno que indique una suavizaci贸n de la presi贸n sobre este sector podr铆a contribuir a una mejora general en el sentimiento del mercado. Como resultado, estamos viendo que los precios de Ethereum suben casi un 3% en la sesi贸n de hoy. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del Ethereum 聽 Ethereum ha recuperado terreno tras experimentar importantes ca铆das entre enero y febrero. Las noticias sobre la SEC y Coinbase de hoy provocan que Ethereum alcance m谩ximos locales dentro de su zona de consolidaci贸n. Si logra superar este nivel de forma sostenida, no se pueden descartar nuevas subidas hacia la EMA de 200 d铆as. Desde una perspectiva t茅cnica, la tendencia bajista se mantiene intacta.

Ethereum ha soportado varios meses de ca铆das continuadas. Excluyendo el alcista mes de noviembre, Ethereum ha estado en una tendencia bajista desde junio de 2024. Sin embargo, los recientes acontecimientos positivos han llevado a un fuerte repunte en Ethereum en comparaci贸n con el mercado de criptomonedas en general. Fundamentalmente, el sentimiento est谩 respaldado por los reembolsos de miles de millones de d贸lares a los inversores minoristas del colapso de la bolsa FTX y una presentaci贸n de 21Shares en busca de aprobaci贸n para el staking de Ethereum en ETF. Como resultado, Ethereum ha demostrado una fortaleza relativa durante la 煤ltima recuperaci贸n del mercado.

