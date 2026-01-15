📉El EUR/USD cae un 0,3%

El EUR/USD baja más de un 0,3% hoy, retrocediendo hacia niveles clave de soporte técnico tras una serie de sólidas publicaciones macroeconómicas en Estado Unidos, con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo por debajo de las 200.000. Este sólido dato significa que el mercado laboral, que se prevé que sea el "talón de Aquiles" de Estados Unidos en 2026, vuelve a ser considerado muy resiliente.

¿Nuevos catalizadores para el dólar?

Los datos estadounidenses de hoy apuntan a un escenario favorable para el dólar. Tanto los precios de exportación como los de importación aumentaron intermensualmente, mientras que los indicadores de actividad regional de Filadelfia y Nueva York superaron significativamente las expectativas. Los comentarios de los funcionarios de la Fed, Bostic y Goolsbee, también sugieren que la Fed considera cada vez más estable el mercado laboral, lo que podría reducir la presión para recortar los tipos de interés.

Precios de exportación de EE. UU. intermensual: 0,5 % (pronóstico: 0 %, anterior: 0 %)

Precios de importación de EE. UU. intermensual: 0,4 % (pronóstico: -0,2 %, anterior: 0 %)

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU.: 198 000 (pronóstico: 215 000, anterior: 208 000, revisado: 207 000)

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo en EE. UU.: 1,884 millones (pronóstico: 1,897 millones, anterior: 1,914 millones, revisado: 1,903 millones)

Índice de negocios de la Reserva Federal de Filadelfia (EE. UU.): 12,6 (pronóstico: -1,35, anterior: -10,2, revisado: -8,8)

Índice manufacturero de la Reserva Federal de Nueva York (Empire State): 7,7 (pronóstico: 1, anterior: -3,90, revisado: -3,7)

Cotización del EUR/USD

El EUR/USD está retrocediendo hacia 1,16, con el movimiento bajista desacelerándose cerca de la potencialmente importante EMA de 200 períodos (línea roja, 1,157), un nivel en el que el mercado ha revertido al alza dos veces recientemente.

Los futuros del índice del dólar estadounidense (USDIDX) están subiendo a niveles no vistos desde la primera quincena de diciembre, revirtiendo parte de la caída más pronunciada de finales de 2025. El índice ha registrado una serie de subidas en las últimas dos semanas, interrumpidas solo por breves retrocesos.