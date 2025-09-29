El EUR/USD frena sus caídas tras un descenso inesperado

A las 16.30h se publicó el índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas correspondiente al mes actual, arrojando un resultado de -8,7, muy por debajo del pronóstico de -1 estimado por FinancialJuice y del dato anterior de -1,80. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este descenso refleja un deterioro significativo en la actividad manufacturera en la región, lo que podría indicar una mayor debilidad económica en el sector industrial. La diferencia entre el dato real y el esperado podría tener implicaciones en los mercados financieros, especialmente en las expectativas sobre política monetaria y crecimiento económico. 16:30, Estados Unidos - Índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas: Actual: -8,7

Pronóstico: -1 (fuente: FinancialJuice)

Anterior: -1,80

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.