⏫El EUR/USD sube un 0,5% antes de los NFPs

Informe laboral El mercado laboral estadounidense ha mostrado fortaleza durante meses, lo que ha respaldado el fortalecimiento del dólar estadounidense y el reciente mantenimiento de los tipos de interés sin cambios. Por otra parte, recientemente ha habido muchas señales de debilitamiento en el mercado laboral: Informe ADP con una lectura de 77.000 en empleo privado.

Lecturas elevadas de solicitudes de desempleo.

Aumenta los despidos planificados según el informe Challenger.

Retirada del apoyo fiscal al sector educativo y la nueva política de la administración Trump (la expiración de los fondos de ayuda de la presidencia de Biden, como el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III) y los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local (SLFRF), creó un llamado acantilado fiscal para los gobiernos estatales y locales). Según BE, esto podría haber reducido el empleo gubernamental en 28k y el empleo del sector privado en 18k.

Mal tiempo en los dos primeros meses del año: el invierno severo y las tormentas provocaron una reducción del empleo en Estados Unidos. Según BE, el clima tuvo un impacto negativo neto en el empleo de 60k en comparación con un mes estándar.

También cabe mencionar el inicio de despidos significativos en el sector gubernamental debido al trabajo de DOGE - el Departamento de Eficiencia Gubernamental administrado por Elon Musk. Se estima que hasta medio millón de funcionarios públicos podrían perder su empleo a finales de 2025.

Fuente: Macrobond, XTB

Las solicitudes de desempleo han aumentado recientemente, aunque un aumento por encima de 300.000 sería una señal alarmante. Unos NFPS decisivos para la Fed Las reuniones de la Fed de diciembre y enero mostraron claramente que las tasas de interés estadounidenses se mantendrán sin cambios durante un período prolongado, debido al elevado riesgo de un repunte de la inflación. Sin embargo, la Fed también reconoció que los recortes podrían producirse rápidamente si se produce un debilitamiento significativo del mercado laboral. Si los datos se debilitan debido a la propia debilidad económica moderada, y la nueva administración planea grandes despidos, y la situación arancelaria también puede conducir a un deterioro de la economía, la Fed puede verse obligada a recortar las tasas antes. Por lo tanto, los débiles datos de hoy pueden reavivar las expectativas de recortes más rápidos que a principios de la segunda mitad de este año. Sin embargo, para que la Fed recorte los tipos de interés en marzo, los datos de hoy probablemente tendrían que mostrar una caída en el empleo, y la inflación del IPC de la próxima semana tendría que registrar una caída enorme.

Las expectativas de tipos de interés más bajos en Estados Unidos aumenta, lo que también está provocando un debilitamiento del propio dólar. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Cómo reaccionará el mercado a los NFPs? El EUR/USD ha experimentado un aumento de casi el 5% esta semana. El par está cruzando el retroceso de 61,8 del último impulso bajista, lo que podría indicar un posible cambio de tendencia en el par. El diferencial de rendimiento de los bonos sugiere un posible retorno a los máximos del año pasado en torno al nivel de 1,1200. Por otro lado, el euro está expuesto a posibles aranceles estadounidenses sobre los productos de la Unión Europea, y unos datos sólidos y la inexistencia de cambios en la postura de la Fed podrían revertir las recientes subidas del par. Actualmente, la zona de resistencia más cercana se encuentra alrededor del retroceso de 78,6 en el nivel de 1,10, mientras que el soporte está en el nivel de 1,0800, y luego en 1,0700 en el retroceso de 50,0. Cotización del EUR/USD

