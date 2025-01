El EUR/USD sube un 1,5% antes de la investidura de Trump

Poco antes de la investidura de Trump a las 18:00 p.m, han surgido informaciones que indican que las primeras órdenes ejecutivas no implicarían la imposición de aranceles severos. En las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, el dólar se había fortalecido significativamente, en particular frente a las monedas vulnerables a la política comercial de Trump. Aunque el nuevo presidente estadounidense tiene la capacidad de imponer aranceles amplios, es probable que estos se dirijan a sectores estratégicos desde la perspectiva estadounidense. Si el aumento de precio se mantiene, esto marcará el mayor movimiento alcista del par desde noviembre de 2023. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El EUR/USD se dispara El EUR/USD ha subido casi un 1,5% hoy. Fuente: Bloomberg Finance LP El dólar estadounidense se ha fortalecido aproximadamente un 5% frente al euro desde las elecciones estadounidenses. El día de la investidura suele tener lugar aproximadamente 50 días después de las elecciones. Si analizamos los últimos 30 años, el dólar se ha fortalecido generalmente durante unos 100 días después de una elección, después de los cuales suele producirse una normalización. La actual apreciación del dólar frente al euro es la más fuerte en un ciclo posterior a las elecciones en 30 años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Hoy, el par EUR/USD está rompiendo una línea de tendencia bajista que persiste desde principios del cuarto trimestre de 2024. También es posible que se haya formado un posible patrón de cabeza y hombros invertidos. Desde una perspectiva de análisis técnico, el nivel de resistencia clave está alrededor de 1,0500. Fuente: xStation5

