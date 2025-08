El euro-dólar rebota un 0,8% 🚨

馃彌锔廚FPs por debajo de lo esperado Los mercados reaccionan con fuerza a los datos de n贸minas no agr铆colas (NFP) de EE. UU., significativamente m谩s d茅biles. El crecimiento del empleo se situ贸 en tan solo 73.000 puestos, muy por debajo de la previsi贸n de 110.000, mientras que la cifra de junio se revis贸 dr谩sticamente a la baja, de 147.000 a tan solo 14.000. La tasa de desempleo aument贸 al 4,2%, en l铆nea con las expectativas, y el crecimiento salarial se mantuvo estable en el 3,8% interanual y el 0,3% intermensual, ambos cerca de lo previsto. En respuesta, el d贸lar estadounidense se debilita dr谩sticamente, reflejando las crecientes expectativas del mercado de un r谩pido recorte de los tipos de inter茅s por parte de la Reserva Federal. Los futuros ahora incorporan una probabilidad del 75% de un recorte de tipos de 25 puntos b谩sicos en septiembre, frente al 45% anterior al informe.聽A pesar de las cautelosas declaraciones previas de Jerome Powell, la evidente desaceleraci贸n del mercado laboral aumenta significativamente la probabilidad de una flexibilizaci贸n m谩s r谩pida de la pol铆tica monetaria. Tambi茅n refuerza la tendencia a la baja de las expectativas de inflaci贸n y el creciente riesgo de una mayor desaceleraci贸n econ贸mica. El sentimiento del mercado muestra claramente que los inversores se est谩n centrando m谩s en los datos duros, que condicionan cada vez m谩s el proceso de toma de decisiones de la Fed. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La tasa de desempleo se mantiene en el 4,2%, pero la ca铆da en la creaci贸n de empleo no agr铆cola indica claramente una desaceleraci贸n del dinamismo del mercado laboral. Sin embargo, es interesante destacar que los salarios siguen subiendo, lo que mantiene cierta presi贸n inflacionaria en la econom铆a. Fuente: Bloomberg Financial LP Cotizaci贸n del euro-d贸lar Los d茅biles datos del NFP de julio, especialmente la importante revisi贸n a la baja de junio, han neutralizado por completo la tendencia bajista del EUR/USD observada el mi茅rcoles tras la decisi贸n de la Fed. Powell confirm贸 en su rueda de prensa que los nuevos recortes de tipos se ver铆an impulsados por datos d茅biles del mercado laboral o por lecturas del IPC significativamente m谩s bajas. Una de estas dos condiciones se materializ贸 esa misma semana. En este contexto, la pr贸xima serie de datos antes de la pr贸xima decisi贸n de la Fed ser谩 crucial. 聽 Fuente : Plataforma de XTB

