El euro-dólar sube antes de las actas del BCE

Los índices bursátiles estadounidenses cotizan al alza en el premercado, recuperando pérdidas previas tras la presentación de resultados de Nvidia. El cruce euro-dólar y la renta variable europea suben ligeramente antes de las actas del BCE. Los mercados aguardan la segunda estimación del PIB estadounidense y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Calendario económico 11:30 AM GMT – Eurozona: Actas de la reunión del BCE.

12:30 PM GMT – EE. UU.: Inflación PCE prevista en 2,5% interanual frente al 2,5% anterior.

12:30 PM GMT – EE. UU.: PIB (segunda estimación): 3,1% interanual frente al 3,0% anterior (Índice de Precios: 2% frente al 2% anterior).

12:30 PM GMT – EE. UU.: Solicitudes iniciales de desempleo previstas: 230.000 frente a las 235.000 anteriores.

2 PM GMT – EE. UU.: Ventas de viviendas pendientes previstas: -0,24% frente al 0,8% anterior.

2:30 PM GMT – EE. UU.: Variación prevista en el almacenamiento de gas natural de la EIA: +26.000 millones de pies cúbicos frente a los +13.000 millones anteriores.

3 PM GMT – EE. UU.: Índice Compuesto de la Reserva Federal de Kansas City previsto 1 vs. 1 anterior.

