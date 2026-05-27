Resumen Diario: El petróleo y los índices caen pese a las ilusorias esperanzas de paz

Conclusiones clave El mercado perdió optimismo tras el endurecimiento del tono de la Casa Blanca frente a Irán.

El WTI cayó por debajo de USD 90 mientras el mercado sigue descontando posibles avances diplomáticos.

cayó por debajo de USD 90 mientras el mercado sigue descontando posibles avances diplomáticos. Wall Street mostró señales de agotamiento tras semanas de máximos históricos impulsados por el sector tecnológico.

Geopolítica Señales contradictorias están golpeando al mercado respecto a las negociaciones entre EE.UU. e Irán destinadas a poner fin a la guerra y restaurar los flujos energéticos a través del estratégico Estrecho de Ormuz .

El presidente Donald Trump afirmó que no está “satisfecho” con el progreso de las conversaciones, enfriando las expectativas de un acuerdo rápido.

La Casa Blanca desestimó los reportes de medios iraníes sobre un borrador de acuerdo interino, bajo el cual el tráfico en el estrecho volvería supuestamente a la normalidad en un mes, calificándolos como una “fabricación completa” y negando rotundamente esas afirmaciones.

Donald Trump añadió que nadie controlará el estrecho y que Estados Unidos lo supervisará. También señaló que los USD 24 mil millones en activos congelados de Teherán solo serán devueltos cuando Irán comience a “comportarse apropiadamente”, lo que sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto junto con el tema del libre tránsito por Ormuz.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio indicó que las próximas horas y días mostrarán si es posible avanzar, agregando que el enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner y el vicepresidente JD Vance están fuertemente involucrados en las conversaciones. Mercado bursátil estadounidentes (Wall Street) Los principales índices de Wall Street registraron pérdidas tras un avance inicial en la apertura, rompiendo una racha de máximos históricos casi diarios observada durante las últimas semanas. Durante la sesión, el contrato del US500 (S&P 500) cayó alrededor de un 0,1%, mientras que el contrato del US100 (Nasdaq 100) retrocedió un 0,3%. Por su parte, el contrato del US30 (Dow Jones) avanzó cerca de un 0,4%.

Los grandes bancos lideraron las caídas, mientras que el rally previamente observado en fabricantes de chips perdió impulso. El sector tecnológico registró la mayor salida de capital minorista desde diciembre de la semana pasada, según datos de BofA Securities .

Los analistas de Goldman Sachs elevaron su proyección de cierre de año para el S&P 500 hasta los 8.000 puntos desde 7.600, citando una temporada de resultados del primer trimestre excepcionalmente sólida. Se unen así a Morgan Stanley y Deutsche Bank, que también proyectan el nivel de 8.000 puntos. Noticias corporativas Las acciones de JPMorgan Chase & Co. y otros grandes bancos cayeron tras comentarios de Jamie Dimon durante la conferencia de Bernstein, donde sugirió que los costos de 2026 podrían superar ligeramente las previsiones mientras la guía de NII ingresos netos por intereses permanece sin cambios. Mientras tanto, Bank of America espera que los ingresos por ventas y trading crezcan cerca de un 15% interanual durante el segundo trimestre.

El CEO de Boeing Co. ofreció una perspectiva optimista, proyectando un aumento en la producción del 737 Max , certificaciones para modelos retrasados y beneficios derivados del aumento del gasto en defensa. Por otro lado, los resultados de Salesforce Inc. tras el cierre podrían determinar si la acción logra romper su reciente período de estancamiento.

Previo al esperado debut bursátil de SpaceX , FTSE Russell modificó sus reglas de ingreso rápido para grandes compañías dentro de sus principales índices.

Lululemon Athletica Inc. acordó nombrar tres nuevos miembros del directorio, poniendo fin a una larga disputa con el fundador Chip Wilson, mientras que Blackstone Inc. proporcionará hasta USD 1,3 mil millones en financiamiento para Apogee Therapeutics Inc. Mercados bursátiles europeos y británicos El índice europeo Stoxx 600 cerró plano, borrando las ganancias iniciales bajo la presión de titulares geopolíticos. El sector tecnológico Stoxx Tech Index perdió un 1,2%, liderado por acciones de semiconductores.

El índice de referencia Eurostoxx 50 avanzó un 0,11%, aunque los futuros del EU50 actualmente retroceden un 0,23%. Macroeconomía y bonos Las tasas hipotecarias estadounidenses subieron hasta su nivel más alto desde agosto, provocando una caída en las solicitudes hipotecarias durante la semana terminada el 22 de mayo.

Los inversores permanecen atentos a los datos de ingresos personales y PCE que se publicarán el jueves, así como a los reportes de inventarios minoristas del viernes.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable en 4,49% .

Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años se situaron en 2,99% prácticamente sin cambios, mientras que los rendimientos británicos cayeron dos puntos base hasta 4,86%. Divisas El par EUR/USD permaneció estable en 1,1623 , aunque anteriormente, impulsado por una caída más pronunciada del petróleo, llegó a acercarse a sus niveles más altos desde mediados de mayo en 1,1660 .

La libra esterlina cayó un 0,2% frente al dólar hasta USD 1,3421 .

El yen japonés se debilitó un 0,2% frente al dólar estadounidense, alcanzando 159,54 en el par USD/JPY. Materias primas Los precios del petróleo registraron fuertes caídas tras una ola de volatilidad. El crudo estadounidense WTI cayó un 4,3% hasta USD 89,5 por barril , perdiendo el umbral psicológico de los USD 90.

Es importante destacar que, debido al feriado del lunes, el reporte de inventarios del DOE no fue publicado hoy, mientras que el informe del API se conocerá después del cierre.

La televisión estatal iraní indicó que, según el borrador del acuerdo, el retorno a la normalidad en el Estrecho de Ormuz podría producirse apenas un mes después de la firma. Sin embargo, al mismo tiempo, el volumen de barcos transitando legalmente o con transpondedores apagados ha disminuido respecto al fin de semana pasado.

El precio del oro cayó hasta un 1,2% hoy, tocando los USD 4.450 , su nivel más bajo desde finales de marzo.

Los precios del gas natural retomaron un fuerte rally, subiendo cerca de un 4% hasta cotizar por encima de USD 3,1/MMBTU. Criptomonedas Bitcoin registró una caída cercana al 1,5%, cotizando alrededor de USD 74.800 .

Ethereum pierde un 1%, cayendo hacia la zona de USD 2.050 .

Pese a la caída del petróleo, el precio del oro descendió hasta su nivel más bajo desde finales de marzo.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.