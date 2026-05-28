📊Comentario del día - ¿FOMO o FEMO?

Las bolsas estadounidenses continúan marcando máximos históricos impulsadas por una combinación que hace apenas unos meses parecía difícil de imaginar: resiliencia económica, relajación geopolítica y una nueva ola de inversión ligada a inteligencia artificial.

Los tres grandes índices estadounidenses lograron esta semana cierres récord simultáneos por primera vez este año, mientras el mercado sigue apostando porque el conflicto con Irán no terminará derivando en una crisis energética global.

Sin embargo, detrás de las subidas empieza a aparecer una narrativa diferente.

Durante gran parte del último año, el mercado vivió impulsado por el FOMO (“fear of missing out”), es decir, el miedo de los inversores a quedarse fuera del rally. Ahora muchos analistas empiezan a hablar de FEMO (“fabulous earnings momentum”): las bolsas ya no suben solo por entusiasmo, sino porque los beneficios empresariales realmente están creciendo gracias al boom de la inteligencia artificial.

Y pocas industrias reflejan mejor este fenómeno que los semiconductores.

El mejor arranque de la historia para los semiconductores

El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) acumula una subida cercana al 80% en 2026, registrando el mejor comportamiento de sus primeros 100 días de cotización desde la burbuja puntocom de finales de los noventa.

La diferencia es que esta vez el crecimiento viene acompañado por un enorme aumento del gasto real. La inversión en centros de datos, chips e infraestructura vinculada a inteligencia artificial continúa disparándose a nivel global.

La carrera ya no gira únicamente alrededor de Nvidia. El mercado empieza a diversificarse hacia memorias, procesadores, fabricación de chips y equipamiento para centros de datos.

AMD sube más de un 120% este año, Arm supera el 160% e Intel se dispara tras recuperar protagonismo en la carrera de infraestructura IA.

Pero probablemente el movimiento más llamativo esté produciéndose en las empresas de memoria.

La memoria emerge como nuevo cuello de botella

SK Hynix y Micron ya superan el billón de dólares de valoración bursátil, impulsadas por la creciente demanda de memoria HBM (High Bandwidth Memory), un componente clave para alimentar los sistemas de inteligencia artificial más avanzados.

El mercado empieza a asumir que la memoria podría convertirse en uno de los grandes cuellos de botella de la próxima generación de IA.

En los futuros sistemas Rubin de Nvidia, algunas estimaciones apuntan a que la memoria podría representar cerca del 26% del coste total del rack, frente a cifras cercanas al 7% en generaciones anteriores.

Eso supone un cambio enorme para una industria históricamente considerada cíclica y de bajo margen.

La expectativa de escasez hasta 2027 está otorgando a fabricantes como SK Hynix, Samsung o Micron un poder de fijación de precios poco habitual en el sector.

El PCE pone a prueba el relato alcista del mercado

La próxima gran referencia para Wall Street llegará con los datos del índice PCE estadounidense, la métrica de inflación más seguida por la Reserva Federal. El mercado espera que la inflación vuelva a acelerarse hasta niveles cercanos al 3,9% interanual, marcando el tercer repunte consecutivo y el nivel más alto de los últimos tres años.

El dato será especialmente importante porque llega en un momento en el que los inversores empiezan a asumir que los tipos de interés podrían mantenerse elevados durante más tiempo. Hace apenas unos meses el mercado descontaba varios recortes de tipos para 2026. Ahora algunas firmas incluso vuelven a plantear posibles subidas hacia final de año.

Parte de la presión inflacionaria sigue viniendo de la energía tras el repunte del petróleo ligado al conflicto con Irán. Sin embargo, cada vez aparecen más señales de que la inteligencia artificial también empieza a generar efectos secundarios sobre la inflación.

El enorme gasto en centros de datos, semiconductores e infraestructura eléctrica está disparando la demanda de componentes tecnológicos y capacidad energética en todo el mundo.

La gran paradoja es que la misma inteligencia artificial que está impulsando los beneficios empresariales y sosteniendo las bolsas también podría convertirse en uno de los factores que dificulten el regreso definitivo de la inflación al objetivo del 2%.

Europa vuelve a quedarse atrás

Europa vuelve a perder terreno frente a Wall Street en plena fiebre por la inteligencia artificial. Después de un excelente 2025, donde la renta variable europea llegó incluso a superar a la global, el mercado estadounidense vuelve a tomar ventaja impulsado por el enorme peso de las compañías tecnológicas.

El problema no es que Europa no participe en el boom de la IA. De hecho, muchas compañías europeas ligadas a tecnología, automatización o semiconductores siguen registrando fuertes subidas. El verdadero problema es estructural: el sector tecnológico representa apenas alrededor del 9% de la capitalización del MSCI Europe, frente a más del 30% en el MSCI AC World.

Eso provoca que cada nueva ola de inversión ligada a inteligencia artificial termine amplificando todavía más la divergencia entre Wall Street y Europa.

Mientras el índice global MSCI AC World avanza alrededor de un 6,6% desde el inicio del conflicto con Irán, la renta variable europea prácticamente permanece plana. Sin embargo, cuando se eliminan las grandes tecnológicas de la ecuación y se comparan índices equiponderados, la diferencia prácticamente desaparece.

Es decir, Europa no está sufriendo un deterioro económico muy distinto al del resto del mundo. Lo que ocurre es que Estados Unidos concentra la mayor parte de las compañías capaces de capturar directamente el enorme ciclo de inversión global asociado a inteligencia artificial.

Ese efecto empieza a extenderse mucho más allá del software. La nueva ola de inversión está impulsando toda la cadena industrial ligada a centros de datos, automatización, semiconductores, memorias, redes eléctricas y energía.

Europa sí participa parcialmente en esta tendencia gracias a su potente base industrial y manufacturera. Sin embargo, la falta de gigantes tecnológicos comparables a los estadounidenses limita el impacto bursátil de esta revolución dentro de los índices europeos.

Aun así, algunos inversores empiezan a ver una oportunidad precisamente en esa debilidad relativa. Las expectativas de beneficios para sectores como banca, industriales y utilities continúan mejorando, mientras las valoraciones siguen siendo considerablemente más bajas que en Estados Unidos.

La gran cuestión es si Europa conseguirá desarrollar sus propios campeones tecnológicos en los próximos años o si continuará actuando principalmente como proveedor industrial dentro de la nueva carrera global por la inteligencia artificial.

La gran pregunta ahora es si estamos ante una nueva burbuja tecnológica o frente al inicio de un cambio estructural mucho más profundo. De momento, el mercado parece tener clara la respuesta: mientras la inteligencia artificial siga impulsando beneficios, inversión y crecimiento, Wall Street seguirá dispuesto a pagar por ello.