Conclusiones clave El calendario del día está marcado por la publicación de la inflación HICP de la Eurozona y las JOLTS de Estados Unidos

Palo Alto, Ulta Beauty y Victoria’s Secret, entre otros, presentarán resultados

Los titulares sobre Oriente Medio siguen inconsistentes, por lo que puede verse volatilidad en el mercado de materias primas

El inicio de la semana trajo nuevas noticias desde Oriente Medio, lo que impulsó al alza los precios de las materias primas energéticas. Hoy observamos cierta corrección, pero la atención del mercado podría desplazarse por fin hacia los datos macroeconómicos. El foco estará en la inflación HICP de la Eurozona (11:00 h) y las JOLTS del mercado laboral estadounidense (16:00 h) Sesión asiática Inflación de Corea del Sur: sube al 3,1% en mayo, máximo desde marzo de 2024, aumentando la probabilidad de una subida de tipos en la reunión del BoK del 16 de julio.

Cuenta corriente: superávit récord de 37.300 millones USD , impulsado por un boom exportador del 53,2% interanual , liderado por semiconductores.

Australia: registra el mayor déficit por cuenta corriente de su historia (19.400 millones USD), debido a un fuerte aumento de importaciones vinculadas a inversiones masivas en centros de datos .

Además, se anunció un aumento del salario mínimo del 5,97% y un incremento del 4,75% en los salarios sectoriales (“awards”), que en Australia superan los 100 marcos laborales distintos. Calendario macroeconómico Eurozona – Inflación HICP (mayo) Hora: 11:00 h

Consenso: 3,2%

Anterior: 3% Polonia – Decisión de tipos Hora: tarde

Consenso: pausa Estados Unidos – JOLTS (abril) Hora: 16:00 h

Consenso: 6,860 millones

Anterior: 6,866 millones Resultados empresariales Palo Alto Networks (PANW.US)

Dollar General (DG.US)

Victoria’s Secret (VSCO.US)

GitLab (GTLB.US)

Ulta Beauty (ULTA.US) Tres mercados a vigilar 1. Dólar estadounidense (USD) A la espera del dato de JOLTS, el primero de los indicadores laborales importantes de la semana. 2. Euro (EUR) La inflación de mayo no debería sorprender demasiado —ya se conocen los datos de los países miembros—, pero podría confirmar la subida de tipos del BCE en junio. 3. Petróleo y GNL Los titulares sobre Oriente Medio siguen siendo muy inconsistentes, por lo que es probable que veamos otra sesión de elevada volatilidad en materias primas.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.