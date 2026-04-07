Conclusiones clave El euro respira, pero el mapa macro complica cualquier narrativa clara

El BCE recibe un PMI incómodo con inflación al 2,5%

Los datos del PMI de servicios de la eurozona dibujan una Europa profundamente dividida: España acelera con claridad.

Alemania apenas se mantiene en expansión.

Francia e Italia, dos de las mayores economías del bloque, entran en contracción, con Italia mostrando un deterioro especialmente brusco respecto al mes anterior. Para el BCE, estas cifras son especialmente incómodas en un contexto donde la inflación ha repuntado al 2,5%. El banco central debe equilibrar la lucha contra el aumento de los costes energéticos con el riesgo de arrastrar a una parte significativa de la eurozona a la recesión. Los datos confirman que el shock energético derivado del conflicto en Oriente Medio está afectando a los países de forma asimétrica, complicando aún más la tarea de aplicar una política monetaria única para toda la unión monetaria. Eurozona (lectura final) PMI de Servicios: 50,2 (est. 50,1; prev. 50,1) — marginalmente por encima del pronóstico, apenas manteniéndose sobre la línea de expansión.

50,2 (est. 50,1; prev. 50,1) — marginalmente por encima del pronóstico, apenas manteniéndose sobre la línea de expansión. PMI Compuesto: 50,7 (est. 50,5; prev. 50,5) — pequeña revisión al alza, la economía del bloque se mantiene en expansión. Alemania PMI de Servicios: 50,9 (est. 51,2; prev. 51,2) — ligeramente por debajo de lo esperado, pero aún en territorio expansivo.

50,9 (est. 51,2; prev. 51,2) — ligeramente por debajo de lo esperado, pero aún en territorio expansivo. PMI Compuesto: 51,9 — en línea con las previsiones, sin sorpresas. Francia PMI de Servicios: 48,8 (est. 48,3; prev. 48,3) — marginalmente por encima de lo esperado, pero aún en contracción profunda.

48,8 (est. 48,3; prev. 48,3) — marginalmente por encima de lo esperado, pero aún en contracción profunda. PMI Compuesto: 48,8 — en línea con el pronóstico, economía en contracción por segundo mes consecutivo. Italia PMI de Servicios: 48,8 (est. 50,9; prev. 52,3) — fuerte sorpresa negativa, caída abrupta por debajo de 50 tras una posición de sólida expansión.

48,8 (est. 50,9; prev. 52,3) — fuerte sorpresa negativa, caída abrupta por debajo de 50 tras una posición de sólida expansión. PMI Compuesto: 49,2 (est. 51,3; prev. 52,1) — igualmente decepcionante, fuerte desaceleración de la actividad. España PMI de Servicios: 53,3 (est. 50,6; prev. 51,9) — clara sorpresa positiva, el sector servicios acelera.

53,3 (est. 50,6; prev. 51,9) — clara sorpresa positiva, el sector servicios acelera. PMI Compuesto: 52,4 (est. 50,5; prev. 51,5) — España se consolida como la economía más fuerte de la eurozona en marzo. Gráfico del par EUR/USD El par EUR/USD sube ligeramente tras la publicación de los datos.

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