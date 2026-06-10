- El BoC mantiene tipos en 2,25% y reconoce un dilema clásico de estanflación
- La inflación sigue siendo un fenómeno energético
- El foco ahora está en la extensión de la inflación más allá de la energía y en tendencias amplias del mercado laboral
- El BoC mantiene tipos en 2,25% y reconoce un dilema clásico de estanflación
- La inflación sigue siendo un fenómeno energético
- El foco ahora está en la extensión de la inflación más allá de la energía y en tendencias amplias del mercado laboral
El Banco de Canadá (BoC) mantuvo su tipo de interés oficial en 2,25%, en línea con las expectativas del mercado. A continuación, los puntos clave del comunicado y de las declaraciones del gobernador Tiff Macklem.
Una economía en una situación complicada
El BoC reconoce abiertamente que se enfrenta a un dilema clásico de estanflación: crecimiento económico débil combinado con precios al alza, descrito por el propio banco como un “dilema de política monetaria”.
La actividad económica sigue siendo moderada, el empleo prácticamente no ha cambiado desde principios de 2026 y se espera que la economía permanezca en exceso de oferta, incluso si el PIB repunta en el segundo trimestre.
Inflación: principalmente un fenómeno energético, no una presión generalizada
El banco está mirando más allá del impacto a corto plazo del conflicto en Irán sobre la inflación. El mensaje clave: todavía no hay evidencia clara de que los precios más altos de la energía se estén trasladando al resto de categorías.
La inflación debería mantenerse alrededor del 3% en los próximos meses antes de comenzar a moderarse gradualmente. El precio del petróleo está actualmente unos 10 USD por barril por encima de lo previsto en el informe de abril del BoC, lo que supone una revisión significativa del escenario.
Guía futura del Banco de Canadá: riesgos en ambas direcciones
El BoC está enviando una señal clara de flexibilidad y opcionalidad:
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Recortes de tipos siguen siendo posibles si EE. UU. introduce nuevas restricciones comerciales.
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Subidas de tipos —incluso consecutivas— podrían considerarse si la inflación demuestra ser más persistente y generalizada.
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Mantener los tipos sin cambios es la postura actual, equilibrando riesgos en ambos sentidos.
Qué vigilar a partir de ahora
Macklem subrayó que el banco observará de cerca si las presiones inflacionarias empiezan a extenderse más allá del sector energético.
También señaló que los datos mensuales del mercado laboral son altamente volátiles, por lo que un informe aislado no determinará la política monetaria. El BoC se centrará en tendencias más amplias de inflación y actividad económica para evaluar los próximos movimientos.
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