🔎El FALLO de cálculo del mercado con esta empresa: ¿Supone una oportunidad?

Acciona es una compañía que frecuentemente pasa inadvertida para el mercado, a pesar de contar con aspectos atractivos para el inversor. Un fenómeno común es la valoración incorrecta de empresas con participaciones significativas en otras entidades, y este parece ser el escenario actual de Acciona.

Acciona controla Nordex

En primer lugar, Acciona ostenta una participación del 47% en Nordex, firma especializada en el diseño y fabricación de aerogeneradores. Dado que Nordex cotiza en bolsa con una capitalización aproximada de 11.170 millones de euros, el valor de la posición de Acciona asciende a unos 5.220 millones de euros. Aunque Acciona consolida a Nordex íntegramente en sus estados financieros al ejercer el control, es posible que el mercado no esté reflejando adecuadamente este valor.

Acciona Energía también es parte de Acciona

Por otro lado, la compañía posee el 91% de Acciona Energía, filial dedicada a la generación de energías renovables como la fotovoltaica y la eólica. Con una capitalización bursátil de 7.490 millones de euros, la propiedad de Acciona en esta división se valora en unos 6.816 millones de euros.

Las cuentas no salen

En conclusión, mientras que el valor combinado de ambas participaciones en bolsa se sitúa en torno a los 12.038 millones de euros, la capitalización total de Acciona es de aproximadamente 14.000 millones de euros. Esto implica que el mercado valora el resto de sus operaciones (infraestructuras y otras actividades) en apenas 1.962 millones de euros. Si consideramos que estos negocios generaron un beneficio antes de impuestos de 340 millones de euros en 2025 —lo que supondría unos 272 millones de beneficio neto tras un impuesto estimado del 20%—, se estarían valorando a un múltiplo de tan solo 7 veces beneficios. En el entorno de mercado actual, una valoración más ajustada para este segmento se situaría razonablemente entre las 10 y 12 veces beneficios.

Las acciones de Acciona suben un 34% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acciona?

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