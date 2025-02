El fortalecimiento del yen es significativo

Los mercados ahora están descontando una probabilidad del 80% de otra subida de tipos del Banco de Japón en julio, con certeza en septiembre, tras las señales agresivas del miembro del directorio del BOJ Naoki Tamura, que sugiere que los tipos deberían alcanzar al menos el 1% en marzo de 2026. Esto representa un cambio significativo respecto del movimiento histórico de enero al 0,50%, la tasa más alta en 17 años. Advertencia del FMI El Fondo Monetario Internacional ha instado a estar atentos a los posibles efectos indirectos de la creciente volatilidad del mercado sobre las condiciones de liquidez de las instituciones financieras japonesas. De particular preocupación es el impacto de los aumentos de las tipos de interés en los costos del servicio de la deuda gubernamental, que se proyecta que se duplicarán para 2030, y los posibles aumentos en las quiebras corporativas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas de los analistas Si bien el impulso de fortalecimiento del yen es significativo, los analistas de Barclays sugieren un potencial limitado para grandes caídas sostenidas en el USD/JPY, citando las salidas de capital japonesas en curso y los tipos reales negativas como vientos en contra persistentes. Sin embargo, las próximas negociaciones salariales de primavera, que se espera que den como resultado otro aumento del 5%, podrían mantener la trayectoria agresiva del Banco de Japón y respaldar una mayor apreciación del yen. Señales de reactivación económica El gasto de los hogares aumentó un 2,7% interanual en diciembre, superando drásticamente el aumento esperado del 0,5% y marcando la primera expansión en cinco meses. Los sólidos datos de gasto, combinados con el aumento del 0,6% de los salarios reales en diciembre, se suman a la evidencia de que la recuperación económica de Japón está ganando fuerza, aunque los funcionarios siguen siendo cautelosos a la hora de declarar una reversión definitiva de la tendencia del consumo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.