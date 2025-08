El franco suizo cae en medio de presiones arancelarias

El franco suizo bajó un 0,3% frente al dólar estadounidense hoy, ante la creciente presión derivada de un aumento inesperado de los aranceles estadounidenses. La presión vendedora sobre el franco aumentó inicialmente el viernes tras una repentina escalada en las negociaciones comerciales entre Suiza y Estados Unidos. Los medios de comunicación indicaron que el aumento de los aranceles —del 31% al 39%— se produjo tras una llamada telefónica "improductiva" entre el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta suiza Karin Keller-Sutter. Los responsables de prensa suizos declararon que no hubo una disputa importante entre los líderes, aunque parecía improbable lograr un mejor acuerdo antes del 7 de agosto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según estimaciones de Bloomberg Economics, la economía suiza, dependiente de las exportaciones, podría perder hasta un 1% de su PIB como resultado de los aranceles récord, por no mencionar el posible impacto más severo de los futuros aranceles sobre los productos farmacéuticos (Suiza alberga gigantes como Novartis y Roche). El mayor riesgo de una desaceleración económica podría provocar una corrección del franco, especialmente a corto plazo. Sin embargo, la depreciación del franco podría ser bienvenida desde la perspectiva suiza. La reciente apreciación del franco ha encarecido significativamente los productos suizos a nivel mundial, mientras que la caída de los precios de importación se ha convertido en una importante fuente de presión deflacionaria dentro del país. Con los tipos de interés ya en el 0%, la continua deflación podría obligar al Banco Nacional Suizo (BNS) a introducir tipos negativos a finales de 2025. Por otro lado, la subida de aranceles podría convertirse en otro caso de "TACO" (Trump siempre se acobarda), sobre todo porque Suiza es el quinto mayor socio importador de EE. UU. y muchos productos suizos carecen de sustitutos evidentes. Las autoridades suizas acaban de anunciar que buscarán un acuerdo y no tienen previsto tomar medidas de represalia.

