El Nasdaq 100 arranca la semana al alza: Tesla, Palantir y Rigetti lideran las subidas

El índice tecnológico americano, el Nasdaq 100, sube en el inicio de la semana un 1,60% recuperando parte del terreno perdido el pasado viernes, después de las fuertes caídas del pasado viernes, después de publicarse un aumento en la tasa de desempleo y una fuerte revisión a la baja en la creación de empleo de los dos últimos meses en EEUU. Factores clave que impulsan al Nasdaq 100 El Nasdaq 100 se perfila como el índice con mayor subida en este inicio de semana, impulsado por resultados positivos, movimientos estratégicos empresariales y decisiones políticas que podrían favorecer al sector tecnológico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hasta el momento, el 82 % de las empresas que han presentado resultados han superado las estimaciones, en comparación con el 78 % del primer trimestre. Las acciones tecnológicas de las denominadas "Siete Magníficas", un grupo clave en el Nasdaq 100, aumentaron sus beneficios un 26 % interanual durante el segundo trimestre, mientras que las 493 restantes del S&P 500 registraron un crecimiento de ganancias de tan solo el 4 %. Entre las noticias más destacadas del día, el presidente Donald Trump ya dijo que anunciará un nuevo miembro de la Reserva Federal y un nuevo jefe del departamento de estadística de datos de empleo en los próximos días, dos nombramientos que pueden dar forma a su agenda económica. Movimientos más destacados del Nasdaq 100 La junta directiva de Tesla aprobó la adjudicación de 96 millones de acciones por un valor de aproximadamente 30.000 millones de dólares a Elon Musk como parte de un nuevo acuerdo salarial después de que el multimillonario director ejecutivo amenazara con abandonar el fabricante de vehículos eléctricos si no le daban más acciones, en estos momentos la cotización de la compañía sube un 2% durante la sesión. Uno de los grandes protagonistas del día es Palantir. La compañía tecnológica del sector de la defensa, presenta sus resultados este lunes, ante una gran expectación de los inversores. En este 2025 acumula subidas del 112% siendo la empresa del Nasdaq con mejor comportamiento del año, y entrando entre las 20 empresas con mayor capitalización de mercado de todo Wall Street. Las acciones de Rigetti Computing están al alza más del 10%, tras la decisión del analista de Needham, N. Quinn Bolton, de elevar el precio objetivo. Este movimiento alcista se atribuye al creciente impulso de la industria de la computación cuántica y a la posibilidad de una mayor financiación del gobierno estadounidense, impulsada por avances legislativos como la Ley de Liderazgo Cuántico de 2025.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.