¿Por qué suben las acciones del banco Santander?

Las acciones del banco Santander suben un 3,30% en estos momentos de la sesión liderando los avances del Ibex 35. Después de las fuertes caídas del pasado viernes, provocadas por los malos datos económicos y los aranceles de EEUU, las entidades del sector bancario, muy ligadas al ciclo económico, consiguen rebotar en la jornada de hoy. Negociaciones entre Brasil y EEUU favorecen al real brasileño Uno de los principales motivos que podemos encontrar para justificar la subida del banco Santander, son los movimientos al alza del real brasileño, que se aprecia en estos momentos casi un 1% respecto al dólar. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En las últimas horas parece reconducirse la relación entre Brasil y EEUU en materia comercial, lo cual sirve de impulso a la cotización de la divisa. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que Brasil está abierto a las negociaciones comerciales con Donald Trump. En julio, Trump empujó a Brasil al centro de su guerra comercial global, amenazando con imponer aranceles del 50% a sus productos a menos que la Corte Suprema desestimara de inmediato un caso contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por cargos de intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022. La semana pasada, Estados Unidos retrasó el aumento de aranceles previsto para el 1 de agosto, aunque eximió a numerosos productos de gravámenes más altos. Resultados del banco Santander La entidad presidida por Ana Botín presentó la semana pasada sus resultados correspondientes al primer semestre del año, en el que ha logrado incrementar su beneficio en un 13% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 6.833 millones de euros. A pesar del complejo escenario global, con tensiones comerciales tanto en Estados Unidos como en varias regiones clave y varios recortes de tipo de interés, el grupo ha logrado firmar el mejor semestre de su historia. Sin embargo, aunque la entidad ha conseguido alcanzar las estimaciones, existen dudas sobre la situación económica en Brasil, y las implicaciones tanto en la divisa como en el crédito que pueda tener. Compra de TSB Esta semana se produce un evento clave en el futuro del banco, dado que Sabadell celebra una junta de accionistas el próximo miércoles para decidir sobre la venta de su filial británica TSB al banco Santander. El Santander ganó la puja a Barclays para hacerse con el control de la filial británica por 2.650 millones de libras. Con la adquisición, Santander da un paso de gigante en Reino Unido. No en vano, la compra permitirá a la entidad cántabra situarse como el tercer banco del país en cuentas corrientes y el cuarto a nivel general. Asimismo, TSB se complementa perfectamente con Santander UK al estar centrado en hipotecas, un segmento en el que la entidad presidida por Ana Botín quiere crecer.



