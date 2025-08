El S&P 500 repunta un 1,2% 📈🟢

Las bolsas estadounidenses comienzan la sesi贸n del lunes en positivo, recuper谩ndose tras la ola de ventas de la semana pasada provocada por los decepcionantes datos del mercado laboral. El S&P 500 sube un 1,2% mientras que el Russell 2000 despunta un 1,15%. Los inversores han comenzado a anticipar una mayor probabilidad de un recorte de tipos de la Fed en septiembre tras el sorprendentemente d茅bil informe de empleo de julio y las importantes revisiones a la baja para mayo y junio. Tambi茅n ha surgido incertidumbre pol铆tica, ya que se espera que Trump anuncie nombres para聽puestos econ贸micos clave esta semana, incluyendo un miembro de la junta de la Fed y el director de la Oficina de Estad铆sticas Laborales.

Adem谩s del repunte del mercado burs谩til, un efecto notable de estos acontecimientos es la depreciaci贸n del d贸lar estadounidense, que ya ha borrado su ascenso tras la decisi贸n de la Fed del mi茅rcoles pasado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Esta semana se publicar谩n m谩s informes de resultados del sector tecnol贸gico (incluyendo AMD, Palantir, Arista Networks, Uber y Shopify), as铆 como de empresas tradicionales de la econom铆a (como Disney y McDonald's). Tambi茅n se publicar谩n los informes ISM y PMI de EE. UU. Cotizaci贸n del S&P 500 El 铆ndice de las 500 empresas estadounidenses m谩s grandes sube un 1,2% en la apertura, recuperando casi por completo las p茅rdidas del viernes. El mercado vuelve a descontar un primer recorte de tipos de la Fed en septiembre. Los activos de riesgo tambi茅n se ven respaldados por la depreciaci贸n del d贸lar. 聽 Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del S&P 500 Joby Aviation (JOBY.US) sube un 14% tras los informes de que Joby podr铆a adquirir Blade Air Mobility (BLDE.US; +30%), lo que le dar铆a acceso a las rutas e infraestructura de Blade en Nueva York. El acuerdo, a煤n sin confirmar, tambi茅n impulsar铆a el alcance log铆stico m茅dico de Joby. CommScope (COMM.US) sube un 80% despu茅s de que Amphenol anunciara un acuerdo en efectivo de $10.5 mil millones para adquirir la unidad CCS de CommScope, expandiendo su presencia en infraestructura de banda ancha e inteligencia artificial. Spotify (SPOT.US) sube un 7% tras anunciar un aumento global del precio de su plan premium a 11,99 鈧 a partir de septiembre, con el objetivo de mejorar los m谩rgenes tras un segundo trimestre d茅bil. Tyson Foods (TSN.US) subi贸 un 3,90% tras superar las estimaciones del tercer trimestre fiscal, con 13.900 millones de d贸lares en ingresos (+4% interanual) y 0,91 d贸lares por acci贸n (BPA) (frente a los 0,78 d贸lares estimados). Lyft (LYFT.US) avanz贸 un 2,90% tras la noticia de una alianza con Baidu para desplegar veh铆culos aut贸nomos en Europa para 2026. Replimune (REPL.US) se desplom贸 un 31,30% tras los informes de que el principal regulador de medicamentos contra el c谩ncer de la FDA anul贸 la decisi贸n de otros revisores y rechaz贸 RP1, su principal terapia contra el c谩ncer, lo que provoc贸 un importante rev茅s regulatorio. Berkshire Hathaway (BRKA.US) cay贸 un 2,60% tras una ca铆da de casi el 4% en el beneficio operativo trimestral, afectada por la debilidad de la suscripci贸n de seguros y una p茅rdida de 3.800 millones de d贸lares en su participaci贸n en Kraft Heinz. Fue el primer informe desde que Buffett anunci贸 su jubilaci贸n. 聽 驴C贸mo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs m谩s destacados que nos permiten replicar el comportamiento del 铆ndice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (d贸lares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros 聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

